Viajes de uruguayos a Miami: tildan a Martínez de “frívolo”

Daniel Martínez hizo una pausa en la campaña y visitó el pasado sábado Paraguay invitado por el intendente de Asunción Mario Ferreiro . El viaje relámpago tuvo más repercusión que sus últimos actos debido a una polémica frase: “No está todo mal en Uruguay, llegan las vacaciones y todo el mundo está en Miami”.



Las declaraciones del candidato oficialista al diario local “Última hora” fueron replicadas ayer en redes sociales por políticos de todos los partidos, salvo del Frente Amplio. La oposición coincidió en que Martínez está “muy alejado” de la realidad marcada por el estancamiento económico y el alto nivel de desempleo.



El candidato colorado Ernesto Talvi dijo ayer en Minas que el comentario de Martínez “no solo es una frivolidad”, sino que “está bailando en la cubierta del Titanic”. “Lo que está pasando en Uruguay es porque tenemos un desequilibrio brutal en las cuentas públicas y estamos generando un dólar barato”, explicó.



Consultado por El País, el senador nacionalista Álvaro Delgado señaló que “el candidato del gobierno perdió ahora sí absolutamente el rumbo y demuestra que no está preparado para ser presidente”. Como argumento indicó que le falta la sensibilidad necesaria y no conoce la realidad del Uruguay “o no la entiende”.



“Vive en una frecuencia diferente a la de los uruguayos que la sufren y que no llegan a fin de mes. Para muchos no hubo veraneo, y pregunten cómo estuvo la temporada fruto de la falta de actividad turística”, señaló Delgado. En ese marco lo comparó con el director de Policía Mario Layera, quien dijo no observa “la existencia de “miedo” en la población por la inseguridad.



Para el candidato del Partido Independiente Pablo Mieres, las declaraciones de Martínez son “una tomadura de pelo a tanta gente que la está pasando mal en este país” y es de una superficialidad que sorprende”.



También lo acusaron de frívolo el diputado nacionalista Pablo Abdala y el secretario del Partido Colorado Felipe Schipani. “Los voceros del gobierno viven en un mundo virtual. Daniel Martínez es uno de ellos. Tan alejado de la realidad está que cayó en la frivolidad. No creo que los 300 mil uruguayos desocupados o subempleados estén de acuerdo con su pensamiento”, acotó Abdala.



Schipani dijo a El País que la declaración confirma que Martínez “vive en una dimensión paralela, que no conoce la realidad (...) Seguramente en la zona de la costa donde él vive la gente veranea en el exterior, pero la inmensa mayoría de los uruguayos no lo hace”. Desde su punto de vista, la frase es demostrativa de la campaña donde el Frente Amplio “insiste en vendernos un país fantástico”. “Afirmar eso es de una frivolidad absoluta”, concluyó.



“Cosas que se dicen en la Isla de la Fantasía”, indicó en su cuenta de Twitter el diputado nacionalista Jorge Gandini sobre los dichos de Martínez. En tanto, el candidato a vicepresidente por Cabildo Abierto Guillermo Domenech señaló a El País que con este tipo de comentarios, queda demostrado que Martínez “está muy disociado de la realidad”. “Me parece un disparate. Podrá ser que personas de clase alta y muy adineradas vacacionen en Miami, pero no la clase media uruguaya”, aseguró.



Para el senador colorado José Amorín Batlle, el candidato del Frente se ríe de los uruguayos que están desempleados (más de 160.000) y los que viven en asentamientos (más de 190.000). “Pero después se llenan la boca hablándote de oligarquía y pueblo”, concluyó.

El candidato kirchnerista quiere copiar el modelo aplicado por el Frente Amplio.

Firma: Ignacio Quartino.



“Tenemos que tratar de copiar los 15 años de desarrollo que lograron con el Frente Amplio”, dijo el candidato argentino Alberto Fernández tras reunirse con Daniel Martínez y su compañera de fórmula Graciela Villar.



Luego Fernández escribió en su cuenta de Twitter que a Argentina y Uruguay los une “el mismo destino”. “Siempre trabajaremos juntos por el bienestar de los rioplatenses”, agregó. A su turno, Martínez se refirió al compañero de fórmula de Cristina Fernández como un “querido amigo” y resaltó que Uruguay y Argentina tienen un “mismo origen, fuimos una patria dividida en dos”. Fernández fue consultado acerca de sus dichos de que Argentina podría buscar una renegociación o canje de deuda “a la uruguaya”. Dijo que “ninguna solución se puede transpolar de un lugar a otro”, pero agregó: “Lo que tenemos que tratar de copiar de Uruguay son los 15 años de desarrollo que lograron con el Frente Amplio”.



“Eso es lo que más nos importa de Uruguay, el modo en que el Frente Amplio sacó a gente de la pobreza, mejoró las condiciones de igualdad y distribución del ingreso. Más que mirar cómo Uruguay tuvo que hacer frente a la crisis mundial, trataría de copiarles otras cosas a los uruguayos”, dijo.