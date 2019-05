Vía libre a la Concertación, con rechazo de Alianza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Maschwitz es el presidente del Partido de la Concertación desde que nació en 2015 pero hace tres años que el dirigente no ve a sus compañeros de dirección de aquel partido que en la elección pasada formaron blancos y colorados para intentar desplazar al Frente Amplio de la Intendencia de Montevideo. Maschwitz (Alianza Nacional) no ocultaba su sorpresa ayer cuando se enteró que el Directorio -por 12 votos en 16, con la oposición del sector de Jorge Larrañaga- decidió impulsar que el Partido de la Concertación se presente en las elecciones departamentales en Montevideo en 2020. Y que el Partido Nacional presente una de las tres candidaturas a intendente en ese partido.

“Hace años que no sesionamos, no ha habido nada que resolver”, contó Maschwitz a El País. Pero en los próximos días deberá ponerse a trabajar: blancos y colorados deben presentar antes del 30 de mayo una lista del Partido de la Concertación para la convención nacional, otra para la convención departamental y un simbólico precandidato a presidente. Los dirigentes que ocupen esos cargos no podrán integrar otros partidos en las elecciones siguientes, ya sea la nacional de octubre como las departamentales de mayo de 2020.

“Tenemos solo 17 días y en la elección pasada lo hicimos siete meses antes. Tendremos que apechugar”, siguió Maschwitz, quien recordó que el otro presidente del partido, el colorado Julio Herrera, renunció al cargo y que quien había asumido en su lugar -José Garchitorena- también se bajó para asumir como ministro de la Corte Electoral.

La directiva de la Concertación tiene ocho miembros pero Maschwitz no sabe a ciencia cierta cuántos siguen ocupando sus cargos. “Pero si tenemos que volver a armar todo en 17 días, a las trompadas, lo haremos”, agregó Maschwitz, quien espera directivas de las autoridades partidarias para moverse.

Más temprano, Beatriz Argimón anunció en conferencia de prensa que la mayoría del Directorio habilitó llevar adelante la Concertación en Montevideo. Las departamentales nacionalistas del interior rechazaron la herramienta. Jorge Gandini escuchó a Argimón y después habló. “Ahora me toca a mí”, afirmó y realizó su propia conferencia, donde explicó por qué Alianza Nacional votó en contra: indicó que “no es serio ni conveniente” presentar de la Concertación con tan poco tiempo y dijo que el Partido Nacional “una vez más” posterga a Montevideo. “El partido dejó morir la Concertación por falta de interés. ¿Recién ahora se acuerdan?”, lamentó Gandini, uno de los cuatro aliancistas que votó en contra, junto a Pablo Abdala, Martín Fernández y Cristina Cedrés.

En los próximos días se creará un grupo de trabajo con el Partido Colorado para definir los pasos a dar, como la elección del candidato a presidente. En la elección pasada fue el hoy ministro del Tribunal de Cuentas José Luis Vera. En Alianza creen que el desgaste de reservar los nombres y armar la lista debe hacerlo el sector de Luis Lacalle Pou, que impulsa el acuerdo.