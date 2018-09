Otra vez Darío Pérez jaquea al FA y no vota

La reforma del sistema previsional de las Fuerzas Armadas, que pasó por el Senado donde fuera aprobada solamente con los 16 votos del Frente Amplio, enfrenta una realidad distinta en la Cámara de Representantes. Hoy, como está y si no hay cambios que protejan a los escalafones más bajos como quiere el Ejército, no se aprobará.

El Frente Amplio tiene asegurados 49 votos, pero le falta uno. El conocido como "diputado rebelde" Darío Pérez, de Liga Federal, vuelve a poner en duda la sanción de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo.

En esa situación, ¿si no fuera Pérez el que diera el voto 50 quién sería? Es entonces donde surge la decisiva postura del diputado de Unidad Popular (UP) Eduardo Rubio, a quien el FA le debiera agradecer el voto para destrancar la sanción de la reforma.

Ayer el diputado estuvo reunido con dirigentes de la UP evaluando la situación. "Es injusto" el proyecto como vino del Senado, indicó a El País, por lo cual coincide con Pérez en que "como está" no lo votará.

En una misma línea, Pérez dijo a El País que votaría la reforma "si hay cambios", es decir en sintonía coyuntural —que no significa que piense como él, aclaró— con los reclamos del jefe del Ejército Guido Manini Ríos.

Está claro que antes que convencer o negociar con el diputado Rubio, el oficialismo debe mirar para adentro porque el problema está en sus filas. Apuntará, por lo tanto, primero a negociar para convencer a Pérez y luego, si eso fracasara, con Rubio.

Pérez confió que este proyecto si se aprobara perjudicará a los estamentos más bajos del personal militar, en sintonía con el pensamiento de Rubio. Sin cambios, hoy es difícil predecir que la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM) sea sancionada.

Un golpe.

Rubio es partidario de reformar la llamada Caja Militar, pero también de aprobar la nueva ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que recientemente llegara al Parlamento.

En esto sintoniza con la oposición, que ya cuando el 27 de agosto se produjera el debate en el Senado por la Caja dejara en claro que primero debe reformarse la carrera militar propiamente dicha y luego el sistema de retiros y pensiones.

Pero el gobierno tiene urgencia en reformar el SRPM por una razón sencilla: no puede aprobarse una ley sobre seguridad social a menos de un año de las próximas elecciones, es decir en octubre de 2019, de acuerdo con lo que establece la Constitución.

Por eso esta reforma debería estar sancionada antes de fines de octubre de este año. Y de ahí que tanto Pérez como Rubio sepan que el Frente Amplio está obligado a negociar para conseguir el voto 50.

"Hay que terminar con jubilaciones de privilegio, pero no hay que perjudicar a quienes están en la pobreza", aclaró Rubio, en el sentido de que la reforma como está planteado "perjudica a los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas". A los soldados "los golpea" esta reforma, subrayó.

Pero hay otro problema para Rubio: no le sería fácil votar con el oficialismo, es decir en contra de lo que piensa la oposición, cuando, en un futuro cercano, podría necesitar sus votos para la interpelación a los ministros Ernesto Murro y Jorge Basso por la situación de ASSE. Rubio además ha sido quien promovió la formación de la comisión investigadora sobre los hospitales públicos.

Para Rubio no es lo mismo ser el voto decisivo que uno más, el 51, cuando su mano en alto está claro que no tendría la relevancia que en el caso de inclinar la balanza.

El rebelde.

Las posturas del diputado Pérez lo han arrimado más de una vez al Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio por no atender decisiones de disciplina partidaria resuelta por los órganos del oficialismo.

Por ejemplo, a fines de 2016 en el episodio más reciente y que le valiera el apodo de "diputado rebelde" del Frente Amplio, Pérez hizo naufragar el impuesto a los retirados y pensionistas militares que impulsaba el Poder Ejecutivo. Con la recaudación de ese impuesto el gobierno pensaba bajar en unos US$ 44 millones el déficit del SRPM, que el año pasado llegó a US$ 450 millones.

Cuando Diputados debatió sobre el impuesto a los militares hubo incontables instancias de negociación con Pérez que no llegaron a buen puerto.

El fracaso de la aprobación de ese impuesto ocurrió porque tampoco lo votó Rubio. "No votamos ni este impuesto ni ningún otro", explicó Rubio.

Por ese tema Pérez volvió a dejar en minoría al FA, como lo hiciera en marzo de ese mismo 2017 cuando desoyó el mandato político y votó a favor del proyecto de Unidad Popular que promueve la creación de un régimen de vivienda popular, iniciativa que hoy está a estudio del Senado.

"Tiene que agarrar una calculadora"

Esta semana el comandante del Ejército Guido Manini Ríos tuvo un entredicho público con el ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro cuando criticara la reforma del sistema de retiros castrense (Caja Militar). Manini Ríos consideró que Murro no está bien informado respecto a sus efectos. "No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad", dijo el general en declaraciones a "Océano FM".

Murro había sostenido que la reforma del Servicio "será gradual y generosa" así como beneficiosa para los militares. Y que atenderá la especificidad de la función porque en el caso de aquellos militares que tengan más de quince años de servicio solo los afectará como régimen de transición. El comandante Manini Ríos aseguró que al revés de lo que señala el ministro, la reforma afectará a dos tercios del personal de las Fuerzas Armadas.