"Estoy veterano, pero no quiero darle chance a la muerte", dijo Mujica tras ser condecorado en Argentina

“Esta medallita pesa mucho”, comenzó bromeando el expresidente José Mujica, tras recibir el Collar de la Orden del Libertador San Martín en la Casa Rosada por parte del presidente de Argentina, Alberto Fernández. La distinción es el máximo reconocimiento que otorga el gobierno de Argentina a los funcionarios civiles o militares, extranjeros o en ejercicio, que sean merecedores del “alto grado de honor y renacimiento de la Nación”.



En su discurso, Mujica hizo un recorrido por diversos temas. Entre ellos estuvo su visión de la vida y la muerte, la relación existente entre Uruguay y Argentina, y también dio algunos consejos al país vecino.



“Argentinos, por favor, quiéranse un poco más”, expresó el exmandatario. “Discrepen todo lo que quieran, pero construyan, luchen por un nosotros", agregó.



Además sostuvo que los argentinos "son parte vital de nuestra América Latina y tienen que tener conciencia del mundo que se nos viene encima". "Ese mundo que va a determinar que lo que se va a llamar proletariado dentro de 20 o 30 años son los que están entrando a la universidad hoy y que no solo el capital decide en la historia, sino que empieza a decidir cada día más el conocimiento y tenemos que gastar una fortuna en la cabeza de nuestros muchachos y de nuestras muchachas, porque sino vamos, los de América Latina a componer el continente de humanidad intrascendente”, agregó.

Mujica también se refirió a la relación que mantiene con el presidente Fernández, a quien catalogó como un "amigo". “No es poca cosa tener de amigo a un presidente de la República Argentina, que parece un pastor de ovejas y conductor de un rebaño de leones, todo a la vez. (…) Le toca timonear el barco en tiempos muy difíciles, pero quiero a la Argentina, quiero a América Latina y estaré del lado permanente de aquellos que con aciertos y errores ponen toda la carne en la parrilla por el sueño de que en esta playa haya un poco más de justicia social y de menos diferencias entre los iguales”.



El expresidente definió la relación de Uruguay y Argentina: “Sí que no somos hermanos, somos algo más que hermanos. Nacimos en la misma placenta, un parto doloroso de descuaje de una nación. Esa historia esta ahí y sé que el río que separa también une. Sé que vivimos en una América balcanizada y que somos una hoja al viento en un mundo que se está construyendo alrededor de gigantescas unidades”, dijo.

Al finalizar su discurso, Mujica habló de su relación con la vida y con la muerte y expresó: “Estoy veterano, pero no quiero darle chance a la muerte. Ella vendrá a buscarme un día de estos, pero yo no le voy a facilitar el juego, porque con todos sus avatares, la vida es hermosa y hay que tener conciencia que se nos está yendo”.



A lo que luego agregó: “No tengo ganas de morirme, ninguna. Porque me gusta el vino tinto, y desconfío que del otro lado no voy a poder tomar vino tinto. Y me gustan otras pequeñas grandes cosas”.

El expresidente fue trasladado esta mañana a Argentina por el canciller Santiago Cafiero. Allí recibió el Collar de la Orden del Libertador San Martín en la Casa Rosada.



A su vez, el mandatario argentino, Alberto Fernández, fue el encargado de imponer al líder frenteamplista la distinción que se le fue otorgada el año pasado por su propio gobierno.