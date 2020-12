Versiones encontradas entre Policía y senador Coutinho tras fiesta que hizo en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Policía de Salto concurrió el viernes pasado a una casa de la capital departamental donde, se suponía, se celebraba una “fiesta clandestina” con “aglomeración de personas”, de acuerdo a la novedad policial a la que accedió El País. Se trataba de la vivienda del senador colorado y exintendente departamental Germán Coutinho. En el lugar se realizaba un festejo por el recibimiento de una hija del legislador.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con más de 15 autos estacionados en los alrededores de la casa. Coutinho salió, contó qué se estaba celebrando en su casa y agregó que “en el interior de su finca no se encontrarían más de 80 personas”, siempre según la versión de la Policía.

El senador agregó, según ese documento, “yo ya hablé con Carlitos”, en referencia al jefe de Policía de Salto, Carlos Ayuto.

De acuerdo al relato policial de los hechos, Coutinho invitó a los agentes a entrar a su casa para corroborar que se estaban cumpliendo las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19. Pero, tras esa invitación, “presentó un documento con foto en donde certifica que sería senador de la República, motivo por el cual expresó que debido a eso no se nos permitiría el ingreso a su finca”.

Funcionarios de la Intendencia de Salto llegaron hasta la vivienda, realizaron una inspección y constataron que en el lugar habría unas 25 personas y que se “estarían respetando los protocolos sanitarios vigentes, ya que dicha celebración se estaría realizando al aire libre y respetando las distancia mínimas establecidas”.

Este miércoles el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue consultado acerca de este hecho, y respondió a través de su cuenta de Twitter: “Se constató a 25 personas en total (en) el jardín con distanciamiento físico entre las mesas y la personas. Cada cosa en su lugar”.

El exintendente de Salto y actual senador colorado negó este martes haber mencionado al jefe de Policía departamental en su conversación con los efectivos, así como también rechazó haber mencionado que era senador para que los mismos no entraran a su casa.

En diálogo con El País, Coutinho dijo que el festejo en su casa "no era una fiesta clandestina, en ningún sentido", y agregó que se "cumplió el protocolo" según "la propia Intendencia (de Salto)".

Consultado sobre si en el diálogo con los policías hizo alusión a una supuesta conversación previa con el jefe de Policía de Salto, dijo: "No, yo lo que hice durante el día sabiendo que podía tener ese tema fue averiguar con gente cercana tanto en la Intendencia como en la Policía, a ver si había que hacer algún trámite" por el festejo del recibimiento, y señaló que no habló con Ayuto, jefe de Policía. "Todo el mundo me dijo que no tenía que hacer nada, que si era ese número (25) no tenía por qué hacer nada", dijo en esa línea.

Respecto a si le mostró a los efectivos un documento con su foto que daba cuenta de su carácter de senador de la República, respondió: "No, yo no voy a entrar en eso. No hubo una fiesta clandestina ni una fiesta. La Intendencia ingresó y comprobó todo lo que yo decía".