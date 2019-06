Verónica Alonso puso de ejemplo a su madre para defender el plan "Medicfarma"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora nacionalista Verónica Alonso habló este lunes sobre la polémica campaña que el precandidato Juan Sartori presentó la semana pasada sobre su programa "Medicfarma" para acceder a medicamentos gratis a jubilados.

"Lo he conversado con los técnicos que han trabajado en este tema. Es totalmente llevable desde el punto de vista de cómo se financia", indicó Alonso y agregó: "Son US$ 150 millones anuales. No nos olvidemos que ya hay un porcentaje que reciben los medicamentos sin costos por ASSE, ya hay un porcentaje que allí lo van a recibir, lo que me parece justo es que aquellos que están en los prestadores privados también lo puedan recibir".



"Claro que se puede llevar a cabo", dijo Alonso sobre Medicfarma y puso de ejemplo a su madre para defender la propuesta de Sartori. "Mi mamá hoy recibe una jubilación de $11.250. Como está en un prestador privado, no está en ASSE, no recibe los medicamentos y mi madre un porcentaje importante de su jubilación se le va en medicamentos para la presión. No es justo", consideró.

"A mí me parece bien que se le dé a la gente una herramienta para poder el día de mañana, en marzo de 2020 cuando asumamos el gobierno, tener una herramienta que le dé dignidad" a los jubilados. "Hoy hay más de 150.000 jubilados que reciben una jubilación de hambre", agregó.



"Por suerte tenemos a alguien que ha hecho propuestas concretas, no de esas que se las lleva el viento", dijo Alonso y nombró "Medicfarma" y la creación de 100.000 puestos de trabajo. "No tengo ninguna duda que son realizables y posibles, por eso tenemos que ganar", sentenció Alonso.



La propuesta de Sartori generó bastante polémica en filas políticas con críticas de la precandidata frentista Carolina Cosse, el nacionalista Jorge Larrañaga e incluso el precandidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, quien afirmó que hará una denuncia a Sartori por engaño.



Alonso había respaldado la propuesta a través de su cuenta de Twitter.

"Criticar las propuestas de Sartori en lugar de hacer un esfuerzo para convencer a los uruguayos que las suyas son mejor, indica lo desconectados que están algunos políticos de los problemas de la gente. Critican MedicFarma porque es una buena idea que no se le ocurrió a ellos", había escrito.