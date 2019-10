Verdades y falsedades sobre las publicaciones de la papeleta de la reforma "Vivir sin miedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el jueves 10 de octubre se viralizaron varias publicaciones que hacen referencia a las papeletas de la reforma constitucional “Vivir sin miedo”. En diferentes posteos en Facebook, Twitter e Instagram se señala que fueron distribuidas supuestas papeletas a favor de la reforma sobre la seguridad pública que en realidad son papeletas del plebiscito para bajar la edad de imputabilidad en Uruguay, que fue sometido a voto en 2014 sin éxito.

La papeleta válida debe medir “diez (10) por quince (15) centímetros, confeccionada en papel de color blanco, sin lema, sublema, ni distintivo y con leyenda impresa en tinta negra” y contiene el texto establecido en el documento, según especifica la Corte Electoral. Además, sobre el pie derecho, debe contener la fecha en que se realizan las elecciones: 27 de octubre de 2019.



Según el Reglamento para la Elección Nacional elaborado por la Corte Electoral, “sólo se imprimirán hojas conteniendo el voto por Sí del proyecto de reforma a plebiscitarse. No habrá hojas conteniendo el voto negativo”.

El asesor de Jorge Larrañaga y dirigente de Alianza Nacional, Luis Calabria, confirmó a Verificado.uy que están al tanto de la existencia de papeletas del Sí con fecha incorrecta, y aseguró que ya se presentó una nota alertando a la Corte Electoral. El dirigente Sebastián Martínez de Cabildo Abierto también alertó en un video sobre la circulación de la papeleta equivocada.



El ministro de la Corte Electoral José Garchitorena, informó en Twitter que finalmente se resolvió que “la presencia de papeletas apócrifas por la reforma constitucional en los sobres de votación no anularán la hoja de votación que la acompaña”.

Si bien el artículo 55° del Reglamento explica que en caso de que se encuentre dentro del sobre de votación “cualquier objeto que no sea una hoja de votación válida” se determinará la “anulación de las demás hojas contenidas en el mismo sobre”, invalidando el voto en su totalidad”, esta vez se hará una excepción. Consultado por Verificado.uy, el ministro de la Corte Electoral José Ignacio Korzeniak, declaró que “la Corte tomó una resolución que fue similar a una que tomó en otro plebiscito de reforma constitucional”. Esta medida consiste en que si en un sobre de votación aparecieran listas de candidatos y una papeleta apócrifa, esta última no se contabilizará como un voto a favor de la reforma pero “no anularía el voto”, afirmó el ministro.



También explicó que en este tema hay varios matices, ya que si aparece un cuerpo extraño, esto tiene un efecto electoral. “Si usted mete una papeleta de una elección anterior o de una elección interna, esto anula todo el contenido del sobre, entonces eso no va a ocurrir (con las papeletas apócrifas) por una previsión de la Corte para efectivamente estar cubiertos a alguna actividad de esta naturaleza”, explica Korzeniak.

No existe la papeleta “No a la Reforma”

El miércoles 9 de octubre, la comisión “No a la Reforma”, opositora a la propuesta que se plebiscitará el 27 de octubre, empezó una campaña para recordar que no existe papeleta por el “No”.



La vocera de “No a la reforma” Mariana Rodríguez, señaló a Verificado.uy que recibió consultas por la papeleta apócrifa. Para esclarecer la situación, la articulación opositora a ‘Vivir sin Miedo’, inició la campaña a través de sus redes sociales para difundir que “no existe una papeleta de NO”.



“Empezó a circular la información falsa, por lo que nosotros aprovechamos para salir a desmentirla y, sobre todo, a informar a las personas sobre cómo hay que votar”, indicó Rodríguez.

El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.

Verificado.uy