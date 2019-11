Verdades y falsedades en las "40 leyes que Lacalle Pou no votó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se viralizó en redes sociales y Whatsapp una imagen en la que se plantean 40 iniciativas que supuestamente el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, no votó mientras fue legislador entre los años 2000 y 2019, primero como diputado y luego como senador. “Recordando las 40 leyes que Lacalle Pou no votó: ¿estás dispuesto a renunciar a todo?”, dice la leyenda que acompaña la publicación de Facebook. Este contenido mezcla datos correctos y equivocados y, además, incluye entre las leyes iniciativas públicas que no requirieron de tratamiento legislativo.

En Uruguay no existe un archivo que registre lo que votó cada legislador en las sesiones parlamentarias, salvo que se solicite el voto nominal, lo que ocurre en muy pocas ocasiones. Únicamente se detalla en actas el nombre de las personas presentes al momento de comenzar y terminar la sesión legislativa, lo que no significa, necesariamente, estar en sala al momento de votar. Existen filmaciones de las sesiones a partir del año 2016 en senadores y diputados, por tanto no de la totalidad del período mencionado en el posteo.



Verificado intentó profundizar, de todos modos, en cada punto, contrastando las actas legislativas con la filmación de las sesiones, artículos de prensa y realizando consultas al PN. Con el material disponible, este es el detalle de lo que votó y no votó Lacalle Pou en relación a lo que afirma el contenido viral.

1. No al Fondo Nacional de Salud (Fonasa)



El Partido Nacional (PN) votó a favor de este proyecto en términos generales en la sesión del 9 de mayo de 2007 de la Cámara de Diputados, pero no respaldó la votación a nivel particular en los artículos 2 y 11. El primero de ellos excluía a algunas poblaciones de la cobertura del Fonasa (entre ellos los militares, policías, trabajadores de salud, becarios y pasantes) y el segundo penalizaba algunas prácticas vinculadas a la captación de usuarios por parte de las instituciones de asistencia médica, como el pago o la entrega de beneficios especiales a cambio de la afiliación.



2. No al formato actual de los Consejos de Salarios



El PN votó en contra de esta propuesta. Lacalle Pou estaba de licencia reglamentaria durante la sesión del 23 de julio de 2009 de la Cámara de Diputados, en la que se votó la ley 18.566, que modificó el formato del mecanismo al crear el Consejo Superior Tripartito en su artículo 7, incluyendo al gobierno en la negociación colectiva.



3. No al matrimonio igualitario



El proyecto de ley del matrimonio igualitario, que se aprobó en 2013, se trató en dos ocasiones en la Cámara de Diputados porque, en el interín, sufrió modificaciones en el Senado. En ambas instancias el PN dio libertad de acción a sus legisladores y Lacalle Pou estuvo entre los que votaron en contra.



4. No a la regulación de producción, venta y consumo de cannabis



El PN votó en contra de la ley 19.172, que habilita al Estado a regular la producción y venta de marihuana en la sesión del 31 de julio de 2013 en Diputados. Previamente, Lacalle Pou había presentado en 2010 un proyecto de ley para legalizar el autocultivo y la cosecha del cannabis, destinados a consumo personal.



5. No a la interrupción voluntaria del embarazo



El proyecto de ley para despenalizar el aborto fue tratado en la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de setiembre de 2012 y se aprobó con 50 votos afirmativos y 49 negativos. Lacalle Pou votó en contra.

6. No a la creación de la Universidad Tecnológica



El PN votó a favor de la iniciativa en términos generales. Lacalle Pou estuvo presente cuando comenzó la sesión legislativa pero Verificado no pudo corroborar si, efectivamente, seguía dentro de la sala al momento exacto de la votación, durante la sesión del 19 de diciembre de 2012.



7. No a la jornada de 8 horas del trabajador rural



El PN respaldó este proyecto de ley en la sesión de la Cámara de Diputados del 3 de setiembre de 2008, donde fue aprobado por 52 votos en 53, entre ellos el de Lacalle Pou, con la única excepción del nacionalista Sergio Botana. Luego avanzó al Senado, donde sufrió modificaciones, y fue reenviado a Diputados y votado el 22 de diciembre de 2008 mientras Lacalle Pou estaba de licencia.



En 2014 Lacalle Pou fue consultado por un periodista sobre su voto a esta ley. El candidato nacionalista argumentó que no había acompañado la iniciativa porque “las ocho horas no se adecúan al trabajo rural” cuando, en realidad, había votado afirmativamente en aquella sesión.



8. No a la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador



Cuando se trató la iniciativa, el 6 de noviembre de 2013, siendo Lacalle Pou diputado, se presentaron tres informes de la comisión que abordó el tema, uno por cada partido -FA, PN, Partido Colorado (PC)-. El que se sometió primero a votación fue el del oficialismo, que se aprobó con los 50 votos del FA entre los 81 diputados presentes en cámara.



9. No a la Ley de Trabajo Doméstico



El 25 de julio de 2006 la Cámara de Representantes votó por unanimidad la ley 18.065 titulada “Regulación del trabajo doméstico”. Este proyecto posteriormente pasó a Cámara de Senadores, donde también fue aprobado por unanimidad. Si bien Verificado no puede corroborar que Lacalle Pou haya estado presente al momento de la votación, el entonces diputado asistió, como confirma el diario de sesiones del día.



10. No a la ley contra la violencia hacia las mujeres basada en género



Esta norma se aprobó por unanimidad en la sesión de la Cámara de Senadores del 15 de noviembre de 2017. El senador Lacalle Pou no asistió porque estaba de licencia.

11. No a la ley de reproducción humana asistida



Lacalle Pou votó a favor de la iniciativa, que se aprobó el 9 de octubre de 2012 por unanimidad en la Cámara de Diputados en dos oportunidades, ya que en el medio hubo modificaciones hechas por el Senado. Antes de esa fecha, siendo diputado, Lacalle Pou había presentado en 2011 un proyecto de ley sobre fertilidad en la misma línea.



12. No a ley de la creación del Fondo para el Desarrollo (Fondes)



El PN votó en contra de la iniciativa durante la sesión de la Cámara de Senadores del 5 de agosto de 2015.



13. No al Hospital de Ojos



Este hospital fue creado en 2007 por el Poder Ejecutivo, y se ubicó dentro del predio del Hospital Gustavo Saint Bois. Lo que sucedió en 2009 a nivel legislativo fue que se le cambió el nombre a Hospital de Ojos José Martí. Esta decisión fue aprobada por unanimidad en la sesión de la Cámara de Representantes del 3 de junio de 2009, pero Verificado no pudo corroborar que Lacalle Pou haya estado presente al momento de esa votación.



14. No al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares



El sector Aire Fresco del PN, que era liderado por Lacalle Pou, votó en contra de la iniciativa por considerar que aborda competencias departamentales, durante la sesión de la Cámara de Diputados del 1 de noviembre de 2011.



15. No a UPM



La instalación de la segunda planta de UPM no se trató a nivel parlamentario, sino entre el Poder Ejecutivo y la empresa. Lacalle Pou declaró su desacuerdo con el tipo de negociación y con la falta de información al respecto, pero manifestó estar a favor de la instalación de la planta en Uruguay.

16. No a la inclusión financiera



Lacalle Pou no estaba presente cuando se trató la iniciativa en la Cámara de Diputados, el 11 marzo 2014, pero toda la bancada del PN votó en contra de la propuesta. En la actualidad, el candidato anunció que, si llega al gobierno, pretende modificar una de las claves de la inclusión financiera: la obligatoriedad de pagar los sueldos a través de medios electrónicos, para que quede sujeto a la voluntad de cada trabajador.



17. No a la creación del Cudim



La iniciativa fue aprobada únicamente con los votos del FA. El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular fue creado por el artículo 230 de la ley 18.172 de la rendición de cuentas del 2006. El día de la votación, el 28 de junio de 2007, Lacalle Pou estaba en la sesión.



18. No a Plan Ceibal



El Plan Ceibal fue creado a través de un decreto del Poder Ejecutivo de abril de 2007. La iniciativa no fue tratada en el Parlamento. En 2014, Lacalle Pou expresó su apoyo al Plan Ceibal.



19. No a Plan Ibirapitá



Al igual que el Plan Ceibal, este programa fue aprobado a través de un decreto del Ejecutivo sin participación legislativa.



20. No a la creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop)



El PN votó en contra de la iniciativa el 21 de octubre de 2008 durante la sesión de la Cámara de Diputados. Lacalle Pou no participó porque estaba de licencia.



21. No a la extensión de la licencia de paternidad y maternidad



Esta ley fue aprobada por unanimidad con 64 votos en general en la Cámara de Diputados el 22 de octubre de 2013. Si bien el PN manifestó su respaldo en bloque y Lacalle Pou estaba presente al comienzo de la sesión, el número de votos es inferior a la cantidad de personas que estaban en sala al empezar. Verificado no puede corroborar si el ahora candidato nacionalista se quedó hasta el final de la sesión o estuvo durante la votación.



22. No a las cuotas en el Parlamento, intendencias y municipios



El 15 de marzo de 2017 se aprobó en la Cámara de Senadores la ley que declaró de interés general la participación equitativa en estas tres instituciones públicas. La iniciativa se aprobó por unanimidad con 30 votos, entre ellos el de Lacalle Pou, como se puede ver en este video (7:51:50).



23. No a la ley de financiamiento de los partidos políticos



Las modificaciones a la ley de partidos políticos en relación a su financiamiento es un proyecto que todavía no ha sido aprobado. El ingreso al Parlamento fue a través de la Cámara de Senadores, donde la aprobaron por unanimidad en la sesión del 7 de noviembre de ese mismo año con 26 votos. Lacalle Pou estaba entre los 28 senadores presentes al comenzar la sesión, pero no entre los 23 que estaban en el recinto cuando ésta concluyó, por lo cual se desconoce qué votó.

24. No al lavado de activos



Sobre el lavado de activos han sido aprobadas dos leyes. La Ley Para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fue aprobada en el Senado el 29 de diciembre de 2016. Toda la bancada del PN votó en contra. Luego, la Ley Integral Contra el Lavado de Activos fue acompañada por la mayoría de los legisladores del PN, el PC y el oficialismo, en la sesión del 9 de agosto de 2017 de la Cámara de Senadores. En ella, Lacalle Pou estaba presente. La aprobación fue por 27 votos de 28, y el senador nacionalista Jorge Larrañaga fue el único que votó en contra.



25. No al Fondo de Garantía de Alquiler para el acceso a viviendas de jóvenes e inmigrantes



El Fondo de Garantía de Alquiler lo brinda el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en convenio con la Contaduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Vivienda, dependiendo de la edad y los ingresos. Se creó a partir de la resolución ministerial 1050/2011, del 4 de octubre de 2011, sin que mediara la participación del Parlamento.



26. No a la creación del Sistema de Áreas Protegidas



Lacalle Pou no era legislador cuando se aprobó la ley de creación del Sistema de Áreas Protegidas que se votó en Diputados el 14 de setiembre de 1999.



27. No a la ley de Inserción laboral de personas afrodescendientes



Esta ley se aprobó por unanimidad en ambas cámaras. En la sesión de Diputados del 17 de octubre de 2012 contó con 67 votos a favor, un número inferior a la cantidad de legisladores que estaban presentes al comienzo de la sesión. El PN votó a favor de la ley y Lacalle Pou estaba al inicio la sesión, pero Verificado no puede corroborar que haya estado dentro de la sala al momento de la votación.



28. No al Fondo de garantías de créditos laborales



La ley 19.690 que respalda a ese fondo, se aprobó por unanimidad en el Senado el 23 de octubre de 2018. Ese día, Lacalle Pou estaba de licencia.



29. No a la ley integral para personas trans



Siendo senador, Lacalle Pou votó, a nivel general, en contra de la Ley Integral para Personas Trans. A nivel particular, aprobó 14 de los 24 artículos, durante la sesión que se celebró el 16 de octubre de 2018. Este video permite ver la votación.



30. No a la ley de inmuebles urbanos vacíos y degradados



El proyecto se aprobó por unanimidad, con el respaldo del PN, el 12 de junio de 2018. Sin embargo, ese día Lacalle Pou estaba de licencia.

31. No a la ley de insolvencia patronal



El proyecto de ley para la creación del Fondo de Garantía de Créditos Laborales ante la insolvencia del empleador fue aprobado en el Senado por unanimidad el 23 de octubre de 2018. Lacalle Pou no estuvo presente, porque se encontraba de licencia.



32. No al reconocimiento de los artistas como trabajadores y sujetos de derechos



La ley 18.384 crea el Estatuto del Artista y Oficios Conexos. Fue tratada en la Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2008, donde se aprobó por unanimidad, con 66 votos. Lacalle Pou, en ese entonces diputado, estuvo al principio de la sesión, pero no es posible saber si permanecía cuando se realizó la votación.



33. No a la ley de concubinato



La Ley de Unión Concubinaria se trató en la Cámara de Diputados el 29 de noviembre de 2007 y se aprobó en general con 57 votos de los 59 presentes. Antes de la votación Lacalle Pou argumentó que votaría en contra de la iniciativa, lo cual se puede leer en la página 122 del Diario de Sesiones.



34. No a la adopción para parejas homosexuales



Las modificaciones en la Ley de Adopciones decididas en 2009 habilitaron la adopción por parte de personas del mismo sexo que vivieran en unión concubinaria. El entonces diputado Lacalle Pou no estaba en sala en la sesión de la Cámara de Diputados del 27 de agosto de 2009. El PN dio libertad de voto a sus legisladores.



35. No al derecho a la identidad de género



En 2009 fue aprobada la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio de nombre y sexo. En ese momento Lacalle Pou era diputado. Su cámara sólo aprobó modificaciones al proyecto, que fue sancionado finalmente en Senadores. En esa sesión Lacalle Pou estaba de licencia.



36. No a la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas



La reforma de las Fuerzas Armadas fue aprobada en la Cámara de Senadores en la sesión del 18 de julio de 2019 con 17 votos a favor, entre los cuales estaban los del FA y el del Partido Independiente. El PN votó en contra, incluido Lacalle Pou.



37. No a la reforma de la Caja Militar



Las modificaciones al Sistema de Previsión Social Militar fueron aprobadas en la ley 19.695 de noviembre del año pasado en la Cámara de Senadores. El proyecto fue aprobado por 15 de los 26 senadores presentes. El PN votó en contra. Lacalle Pou estaba de licencia durante la sesión extraordinaria.



38. No a la ley de bolsas plásticas



La ley 19.655, dirigida a prevenir y reducir el impacto ambiental derivado del uso de bolsas plásticas, fue tratada dos veces en la Cámara de Senadores. En primera instancia se aprobó por unanimidad el 6 de diciembre de 2017, pero Lacalle Pou estaba de licencia. Después de sufrir modificaciones en Diputados, el proyecto volvió a la cámara alta con modificaciones y fue tratado el 8 de agosto de 2018. Entonces, fue aprobada por unanimidad con el voto de los 28 presentes, entre ellos Lacalle Pou.



39. No a la creación de la Universidad de Educación



El proyecto de ley para crear la Universidad de Educación se aprobó en la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2013. Lacalle Pou no participó de la sesión, porque estaba de licencia. El PN, por su parte, se pronunció en contra de la iniciativa. El tema fue tratado nuevamente en la cámara baja el 10 de setiembre de 2014. Para esa fecha, Lacalle Pou ya había renunciado para dedicarse a la campaña electoral.

40. No al ingreso por concurso en las intendencias



El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados el 11 de setiembre de 2018 de descentralización y participación ciudadana que establece la obligatoriedad de concursos para contratar funcionarios. Para esa fecha Lacalle Pou ya era senador y, según el trámite parlamentario, la iniciativa se trató únicamente en la cámara baja, por lo cual no se involucró en su tratamiento.

El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.



