La venta del predio del dique Mauá genera resistencias en el Frente

En el Senado todos los sectores del Frente Amplio se alinearon detrás del proyecto de ley del Poder Ejecutivo para enajenar dos predios situados en la rambla sur de Montevideo, identificados con los números de padrón 6.177 y 7.751, contiguos al Dique Mauá. Durante el tratamiento del asunto, se incluyó una cláusula que permite al Estado no conceder el terreno hasta que se hagan las obras para la instalación de una nueva terminal fluvio-marítima para pasajeros.

En la Cámara de Diputados, la bancada oficialista se posicionó de otra forma. El Partido Socialista y los comunistas tienen dudas y no están para nada convencidos de votar esta iniciativa, ya que entienden que no se deben enajenar el predio. Fuentes consultadas por El País indicaron que se quiere modificar el proyecto para que sea una concesión del terreno y no una venta, ya que el interés es que la propiedad siga siendo del Estado. Si no se toman es-tos recaudos, se advierte que a futuro se genera la posibilidad de que se sigan vendiendo terrenos.

A esto se suma una declaración de Casa Grande, sector que lidera Constanza Moreira. La departamental del grupo, a diferencia de la senadora que brindó su voto, alertó sobre el hecho de que "la rambla de Montevideo es patrimonio colectivo y cultural de la Nación". A su vez, la Vertiente Artiguista objeta esta iniciativa del Poder Ejecutivo por la misma razón.

En tanto, la Facultad de Arquitectura expresó en una reciente resolución su preocupación por el proyecto de ley y consideró que la rambla "es un patrimonio de todos los uruguayos", de acuerdo a la reso-lución a la que tuvo acceso El País. Además advirtió por "riesgo importante de erosión"

A favor.

Por su parte, el Movimiento de Participación Popular (MPP) respalda la iniciativa porque podría revitalizar "una zona de la ciudad que está bastante deprimida", generar puestos de trabajo en un momento en el que la economía uruguaya lo necesita y dotar a la ciudad de una infraestructura y que el turismo pueda llegar de manera adecuada a los principales puntos de la Ciudad Vieja, opinó el diputado empepista Daniel Caggiani, al momento de fundamentar su voto en la Comisión de Transporte de la Cámara Baja.

La Lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic votó a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Para justificar su voto, el diputado Felipe Carballo habló de la "confianza" que le tiene al Poder Ejecutivo y al presidente Tabaré Vázquez en este tema.