Venezuela y “Vivir sin miedo”, grandes ausentes del debate presidencial

El debate del martes entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou fue guionado hasta el último detalle, pero con cuatro bloques temáticos lo suficientemente amplios -economía, seguridad, desarrollo humano y futuro- como para que los candidatos se lucieran y al mismo tiempo incomodaran al rival. Por ello llamó la atención que algunos temas ni siquiera fueran mencionados a modo de titulares.

Política exterior, y en particular Venezuela, fue uno de los grandes ausentes del debate, que poca gracia le hubiera hecho a Martínez en función de las diferencias que hay en el gobierno y en el Frente Amplio sobre el régimen de Nicolás Maduro.



La reforma constitucional “Vivir sin miedo” del senador Jorge Larrañaga fue otro de los temas que brillaron por su ausencia, pese a que uno de los bloques fue sobre seguridad.



Aquí Lacalle Pou iba a tener que reconocer ante cámaras que no votará la reforma promovida por su excompetidor en la interna del Partido Nacional.



Los dos candidatos que lideran las encuestas de intención de voto para las elecciones del 27 de octubre tampoco profundizaron en los problemas del agro o los reclamos del movimiento Un Solo Uruguay, ni en cómo combatirán la inflación, o qué planes tienen sobre la reforma del Estado o del sistema de seguridad social. Tampoco hablaron de políticas de género, cultura o las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura, pese a que en los últimos meses se han pronunciado sobre estos asuntos.



Fuentes de los comandos de campaña de Lacalle Pou y Martínez dijeron a El País que no hubo un acuerdo entre los candidatos para excluir estos temas del debate.

La política exterior del gobierno de Tabaré Vázquez ha sido cuestionada por la oposición, que observa que Uruguay ha quedado demasiado pegado al régimen de Maduro en Venezuela y fuera del radar de potencia como Estados Unidos, que claramente ha elegido afianzar su vínculo en la región con países como Argentina, Brasil, Chile o Colombia.

Nicolás Maduro. Foto: AFP

En el Frente Amplio, algunos sectores como el Partido Comunista y el MLN-Tupamaros defienden a Maduro. En tanto el Partido Socialista de Martínez o Asamblea Uruguay del ministro de Economía Danilo Astori han calificado de dictadura al gobierno en Venezuela y condenado las violaciones a los derechos humanos en ese país.



En julio pasado Astori dijo que Venezuela es una “dictadura tremenda”, opinión compartida por Martínez.

“Sí, compañero Danilo, para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético. El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos”, expresó el candidato oficialista en Twitter. Martínez hacía referencia al informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta socialista de Chile Michelle Bachelet, que denunció torturas a opositores y ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas represivas del régimen, entre otras aberraciones.



El expresidente José Mujica también dijo que en Venezuela hay una dictadura, pero la justificó.



“Es una dictadura, sí. Pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. Dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Y la República Popular China, ¿qué me dicen?”, dijo Mujica. “Y le contesto con palabras del doctor Herrera: si tienen una dictadura, es muy suya y son ellos los que la tienen que resolver”, agregó.



En el bloque sobre seguridad humana y convivencia, Martínez y Lacalle se comprometieron a combatir la delincuencia y mejorar la situación de la policía, pero nada dijeron de la reforma constitucional de Larrañaga “Vivir sin miedo”, que se plebiscitará junto a las elecciones del 27 de octubre y que es otro de los temas de esta campaña electoral.

En mayo, antes de las internas, Lacalle Pou anunció que no votará la propuesta de Larrañaga, pronunciamiento que molestó al exprecandidato blanco.



“Lamento que Lacalle Pou utilice los mismos argumentos que el Frente Amplio”, dijo Larrañaga en una entrevista con La Diaria.



La reforma de Larrañaga tiene cuatro ejes centrales: creación de una Guardia Nacional con 2.000 soldados para colaborar en la seguridad pública; allanamiento nocturno con autorización del juez; cumplimiento efectivo de las penas en el caso de los delitos más graves; y prisión permanente revisable.