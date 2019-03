Venezuela: más polémica en el FA por debate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El posicionamiento del Frente Amplio con respecto a Venezuela y la carta enviada por una militante frenteamplista de esa nacionalidad a Juan Castillo y Constanza Moreira sigue generando polémica en la interna oficialista.

Sara González, una joven venezolana que se define como frenteamplista y que desde 2014 debió dejar su país y venir a Uruguay, señaló en una carta pública: “Ojalá nunca les toque tener que justificar el hambre de su pueblo por la revolución”.

El pasado lunes, en un comité de base de la zona de Tres Cruces se reunió el Comité Funcional de la Facultad de Derecho (Jus comité), y el encuentro estuvo “caldeado” a tal punto que uno de los fundadores renunció al ámbito. Se trata de Sebastián Hagobian, dirigente de Asamblea Uruguay, quien también participó de la mesa junto a Castillo, Moreira y la senadora del Partido Socialista Mónica Xavier.

Integrantes del comité plantearon su malestar con Sara González por la forma en que decidió marcar sus diferencias con Castillo y Moreira. La joven militante de Asamblea Uruguay se defendió de los cuestionamientos recibidos. Aseguró que su carta fue escrita “a título personal” y en ningún momento habló en nombre del comité.

González hizo una especie de mea culpa en relación a la forma de marcar sus diferencias, por carta pública, pero aseguró que de los contenidos de la nota no se arrepiente, según contaron a El País fuentes políticas. Consultada ayer, la joven militante no hizo comentarios al respecto. El comité que nuclea a estudiantes y egresados de Derecho y Relaciones Internacionales funciona desde hace un año y medio y tiene alrededor de 80 integrantes, no se descarta que otros miembros terminen renunciando.

En una nota enviada al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, la senadora Constanza Moreira opinó que “sienta un mal precedente” lo ocurrido en este debate por Venezuela. “A quienes lo organizaron (Jus Comité) y la dirección de Asamblea Uruguay le transmito mi total desacuerdo con los procedimientos empleados”, señaló la legisladora en la nota a la que tuvo acceso El País.

Moreira opinó que en su carta Sara González hace “duras e inexactas” afirmaciones sobre lo ocurrido en el debate que tuvo lugar el pasado 12 de marzo en el local central del Frente Amplio.