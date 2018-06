Venezuela: Gandini pide frente legislativo

A la hora de hablar ante casi 200 legisladores latinoamericanos, Gandini afirmó que "Venezuela sufre hoy una dictadura que quiere cubrirse detrás de apariencias democráticas que no lo son, y denunciaremos al mundo entero que no hay democracia sin libertad, no hay democracia con presos políticos, ni con torturados, ni con exiliados, ni con proscriptos".

Recordó que América Latina ya pasó por eso. "Ya América Latina pasó por las dictaduras de derecha respaldadas por los gobiernos de Estados Unidos en los años 70 bajo la doctrina de la seguridad nacional. Y cuando creíamos superados aquellos tiempos, vino la doctrina del populismo en América Latina, financiado por el socialismo del siglo XXI; y otra vez perdimos lo que habíamos conquistado."

Ante esta realidad, Gandini llamó a los demás parlamentarios a no quedarse quietos. "Tenemos que estar de pie y llamar a las cosas por su nombre. Es una dictadura enancada en la peor de todas las corrupciones, la financiada por intereses de bandas organizadas que viven del narcotráfico, que destruye a nuestros pueblos y a nuestras economías, también hay que decirlo".