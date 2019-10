Vendrá de Argentina la mitad de votantes del Frente Amplio que en 2014

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los militantes del Frente Amplio en Buenos Aires estiman que, para las elecciones nacionales del domingo 27 de octubre, unos 6.000 uruguayos cruzarán a Uruguay para votar con el descuento que otorgará la empresa Buquebus a quienes residan en Argentina y estén registrados en el padrón electoral. Esta cifra es bastante inferior respecto a las elecciones nacionales de 2014, cuando viajaron unas 15.000 personas para emitir su voto en Uruguay.

Las elecciones en Argentina -que serán el mismo día, por lo que hay uruguayos que prefieren quedarse a votar en la vecina orilla- y una demora en el armado de la logística serían las causas de esa merma, aunque la militancia confía en que el número de votantes que viaje desde Argentina sea superior en el balotaje del domingo 24 de noviembre.



Así lo dijeron a El País dirigentes del Frente Amplio en Buenos Aires, minutos antes del acto de la fórmula presidencial que encabeza Daniel Martínez, en el Espacio Cultural ITF de Buenos Aires, ante unos 600 correligionarios.



Uno de los referentes del Frente Amplio en Buenos Aires admitió que hay muchos militantes que tienen la posibilidad de votar en ambos países y eso será un impedimento para viajar a Uruguay el día de la primera vuelta. En esa situación están sobre todo aquellos que residen en localidades ubicadas en la provincia de Buenos Aires.



Además, hasta ahora no se le han otorgado dos días de asueto a quienes tienen cargos públicos. La administración kirchnerista había ofrecido días libres de cara a las elecciones uruguayas de 2004, 2009 y 2014. A todo esto se debe sumar que, en el último acto eleccionario, el Frente Amplio dispuso de unos 100 micros para trasladar por tierra a votantes, lo cual no se concretará esta vez.



La expedición de pasajes con bonificación empieza el 18 de octubre y será en la terminal de Buquebus, de Puerto Madero, previo a llenar un formulario. Allí el Frente Amplio tendrá una oficina. El pasaje ida y vuelta en el buque Francisco costará unos 2.000 pesos argentinos, casi 1.300 uruguayos. Es casi la mitad del precio habitual. El beneficio se otorga sólo a votantes y no a su núcleo familiar, como sucedió en otras ocasiones. Ayer en el espacio cultural ITF también se promocionaban pasajes en ómnibus a Fray Bentos por 1.400 pesos argentinos (900 uruguayos) y a Salto y Paysandú por 1.700 argentinos (1.090 uruguayos).

Voto consular

Integrantes del comité de base del Frente Amplio en Argentina se encargaron ayer de llenar formularios a los interesados en viajar. Después presenciaron los discursos de la candidata a vicepresidente Graciela Villar y de Martínez. Ambos destacaron que Uruguay es el único país de la región que no tiene voto consular y que la coalición está trabajando para cambiar eso. Consultado por El País, Martínez dijo que su visita a Buenos Aires no obedece al hecho de que los votos provenientes de Argentina puedan ser decisivos para esta elección.



“Si en vez del 40%, o cerca de esa intención de voto, tuviéramos el 10%, cruzaríamos el país e iríamos con la misma buena onda a visitar a los compañeros de la diáspora. Además, hay muchas versiones sobre la incidencia de ese voto y no sé cuánto impactará. Lo importante es lo filosófico y está muy bueno que los uruguayos (que muchos de ellos van a volver) quieran participar de los destinos del país”, explicó Martínez, quien hoy se reunirá con Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente para Todos y claro favorito a suceder al presidente Mauricio Macri.



El candidato frenteamplista admitió que ya habló con Fernández, y que le confirmó la reunión para hoy, aunque sin horario definido debido a que tiene una intensa agenda. Según Martínez, los tres ejes de la reunión girarán en torno a temáticas bilaterales: la complementariedad industrial entre ambos países, el compromiso medioambiental y el encare de la economía de frontera.

Durante el acto, Martínez y Villar se sacaron una foto con Victoria Donda, candidata a diputada por el Frente para Todos, y posible ministra de Género. Donda milita por la legalización del aborto en Argentina. De hecho, integra el colectivo de mujeres que se identifica con esta causa luciendo pañuelos verdes, que Villar utilizó durante el acto de anoche.