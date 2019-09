Vence el plazo para presentar las listas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las juntas electorales de todo el país estarán abiertas hasta la medianoche de este viernes, cuando se vence el plazo para registrar las hojas de votación para las elecciones nacionales del domingo 27 de octubre.

Ayer de tarde ya se habían presentado y quedado firmes 59 hojas en todo el país, pero otras 158 habían sido publicadas a la espera de su confirmación (es decir, transcurre el período de dos días que establece la ley, ante posibles observaciones) y más de 500 nóminas fueron enviadas al sistema y deben recorrer todo el proceso.



“Mañana vendrá la mayoría de las agrupaciones”, dijo a El País el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, aunque admitió que la cantidad de hojas será menor a la que se presentan en las elecciones internas.



En la junta electoral de Montevideo hubo un intenso trabajo ayer. Hay un primer filtro de la jefatura de la Oficina Electoral Departamental y el chequeo final de las hojas lo hacen lo integrantes de la junta. Observan, por ejemplo, que el número de la lista se encuentre en un óvalo arriba a la izquierda y que no esté el número esfumado atrás de los nombres.



Ayer muchas listas fueron observadas por diversos problemas, como que “no coincidía la nómina con la lista en papel o no indicaba a qué sublemas pertenecen, todos detalles que tiene 24 o 48 horas para corregir”, dijo a El País el secretario de la junta, el nacionalista Fernando Vergara



Las listas quedan colgadas 48 horas en la cartelera de la junta: cualquiera puede ir a verlas y pedir una impugnación.



Para este viernes se espera la última avalancha de listas. Por ejemplo, en el Partido Nacional se espera la lista 71 y la 404, dos de las dos más importantes.



El sábado serán recibidas las agrupaciones que hayan recibido observaciones el día anterior. Sin embargo, por un conflicto el sindicato de la Corte Electoral convoca a no trabajar ese día. De todos modos, habrá un servicio mínimo con funcionarios electorales para cumplir esa función en las oficinas.