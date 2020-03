Vega pidió que rebaja a salarios públicos sea "permanente" y le respondió a Molina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado César Vega se pronunció este viernes sobre el anuncio que hizo el jueves de noche el presidente Luis Lacalle Pou de que se recortarán los salarios y jubilaciones a partir de $80.000. Estas medidas son para hacer frente al impacto del coronavirus en Uruguay.

El legislador y líder del Partido Ecologista Radical e Intransigente (PERI), señaló en su cuenta Facebook que estaba "muy contento" por esa rebaja. "Muy bien presidente, siga bajando sueldos. Muy contento. Baje sueldos altos, dele, dele, apoyo", escribió. En esa publicación, comentó: "Hay algunos mediocres que no están de acuerdo, paaaaa qué plaga".

Más tarde, escribió en su muro de Facebook que le pidió al Poder Ejecutivo presentar un proyecto de ley para que dicha rebaja sea "permanente y se utilice en salud". Adelantó que "hoy temprano" habló con uno "de los mas altos dirigentes" blancos sobre su propuesta.

Respecto a su medida de volcar esos fondos a la salud, Vega indicó que "ya comenzaran a cerrar mutualistas", que entiende "deben ser absorbidas por sistema publico". Además, expresó que los medicamentos deberían ser "100 por ciento gratuitos" y "sin pagar tickets". En tanto, indicó que parte de los recursos deberían ir para "la suba de sueldos de enfermeros y similares".

Por otro lado, el novel diputado también le respondió al presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, quién apuntó contra el presidente por las medidas que anunció en las últimas horas, y a través de un mensaje de audio de WhatsApp que se viralizó manifestó: "Realmente fue muy inteligente lo que hizo este hijo de mil putas hizo, discúlpenme la expresión, espero que este audio quede por acá y que no ande circulando, porque en todo caso se lo diré en la cara cuando me encuentre con él".

Vega tomó el guante y le respondió en su cuenta de Facebook: "Veremos señor Molina si se anima a este hijo de mil puta en la cara, a ver".