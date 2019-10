Vega dijo que hoy "capaz" se reúne con un candidato presidencial por eventual acuerdo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) ingresará por primera vez al Parlamento y se ubica como la quinta fuerza política con el 1,38% de los votos emitidos menos los observados. En la mañana de este lunes, su excandidato César Vega, quien ingresará a la Cámara de Diputados, adelantó que ayer recibió acercamientos de ambos presidenciables que quieren "conversar" con su partido, disputándose una eventual alianza. Dijo entrevistado por Todo Pasa que uno de los candidatos lo llamó esta madrugada y con el otro "capaz" que este lunes mantiene un encuentro.

Sin embargo, no quiso adelantar más detalles sobre este asunto porque no quiere "alimentar la grieta", en referencia a la expresión muy utilizada en Argentina y otros países para referirse a la gran polarización entre fuerzas políticas. "Gane quien gane, nosotros estamos al servicio del país", subrayó.



"Tenemos un solo diputado, uno solo", pero "decisivo", enfatizó Vega.



En tanto, dijo que "no hay ninguna chance" de que reconsidere su voto anulado para el próximo balotaje, Agregó que "la libertad de acción la tiene cualquiera en el PERI", pero cree que un 75% votará a un candidato y el resto a otro.



"El Frente Amplio nos entregó, por eso yo me fui en el 2007. De ninguna manera, podría apoyar a Martínez en la segunda vuelta". Consultado sobre si podría apoyar al Partido Nacional el 24 de noviembre, dijo "de ninguna manera, porque tiene un "proyecto liberal" que quiere estudiarlo "puntito por puntito" porque "no" quiere "firmarle un cheque en blanco" y "mucho menos con la colaboración de (Guido) Manini".



"Creo que tenemos claro quien va a ser el presidente", dijo el líder del PERI. Consultado sobre si cree que va a ser Luis Lacalle Pou respondió: "Para mí que sí".



Respecto a cómo tomó el resultado del PERI en estas elecciones nacionales, Vega declaró: "Si bien me puse muy contento, lógicamente, lo tomo como parte de mi responsabilidad (de) un cincuentón que tiene que hacer algo por sus hijos y por los hijos de los demás, y el planeta está muy mal, y ahora está mucho más de lo que predicamos hace años, asi que para mí es un paso más que hay que dar, y que daremos con sacrificio".



Vega dijo que según el análisis que habían hecho previo a estas elecciones les dio "casi-casi bien". Considera que se acercaron a las cifras del Partido Nacional, Frente Amplio, Cabildo y de su partido, pero que le sorprendió que "algunos partidos pequeños no llegaran a la cámara" - en referencia a la salida de Unidad Popular y la baja votación del Partido Independiente -, lo que considera "le hace mucho mal al sistema".