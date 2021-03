Vega dijo que aglomeraciones "no están vinculadas" a contagios y criticó uso de tapabocas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, indicó esta tarde durante la discusión parlamentaria en la Cámara Baja para extender el límite al derecho de reunión que "las concentraciones de personas, que ahora le llamamos aglomeraciones, no están vinculadas científicamente con nada. Las cosas deben de ser dichas como deben de ser dichas".

En ese sentido, Vega contó que este jueves pasó por una escuela rural y vio una "gran concentración" que lo dejó "maravillado". "La concentración de los niños en el patio de la escuela. Estaban todos y sin tapabocas, como deben de estar, porque acá tengo los datos de la Organización Mundial de la Salud, y tengo un artículo del New York Times donde dice por qué los niños resisten el coronavirus, donde se explica claramente el daño psicológico, en primer lugar diría yo, y después los otros, que les estamos haciendo a nuestros niños", aseguró.

"Si todos nosotros estuviéramos a distanciamiento no tendríamos ni por qué estar usando el tapaboca", indicó el diputado.

Vega agregó con ese tono: "La Organización Mundial de la Salud también dice acá, y uno no se puede negar de que si esto es científico hay que meterle ciencia, que el personal que no trabaja en zonas asistenciales, por ejemplo el personal administrativo, no necesita usar mascarilla médica en sus horas de trabajo ordinaria".

"No me imagino en ningún trabajo donde pueda estar 8 o 9 horas usándola (mascarilla) si no la cambiara para poco tiempo", agregó.

Comenzó diciendo que no es "un negacionista de nada, sino un defensor de una posición que está en minoría en Uruguay y en el mundo".

"No tenemos ningún análisis científico en el Uruguay, por lo menos, que vincule lo que denominamos aglomeración con nada, diría con nada. Todo lo contrario, diría. Incluso si se tratara de demostrar que las concentraciones de personas no están vinculadas, me animo a ir por esa apuesta", dijo el diputado.

"Estamos haciendo el aporte, vamos por el distanciamiento, vamos a hacer una propuesta ahora a la Cámara. Me acabo de dar cuenta que tenemos las barras vacías. Podríamos estar todos a distanciamiento", agregó en esa línea.

En línea con lo dicho anteriormente, Vega indicó que no iba a apoyar el proyecto votado en la Cámara de Senadores unas horas antes, enviado por el Poder Ejecutivo, pero previo a ello indicó: "Uno puede contagiar y ser contagiado después de ser vacunado", sumando también que no se vacunará contra el COVID-19.

Los dichos de Vega carecen de respaldo científico, puesto que desde el inicio de la pandemia los expertos -tanto a nivel local como internacional- alertan sobre el peligro de las aglomeraciones por su potencial para diseminar el virus e insisten en la necesidad de usar tapabocas para evitar contagiar o ser contagiado.