Vecinos viven en situación de “abandono”

El precandidato nacionalista Juan Sartori recorrió los barrios Tres Ombúes, Cerro y 40 Semanas donde instó al gobierno nacional a respetar los derechos de los vecinos de las “mal llamadas zonas rojas”.



Luego de su visita al 40 Semanas acompañado con vecinos cuando se interiorizó sobre la situación del barrio, Sartori expresó que los habitantes de esta zona están en una situación delicada por la falta de trabajo digno y la carencia de servicios del Estado en particular.



“Yo quería ver de primera mano lo que está pasando en estas mal llamadas “zonas rojas” de Montevideo, porque me da la impresión que hay barrios que están cada vez más aislados, donde no llegan los servicios del Estado”, manifestó.

Durante la visita, dijo haber constatado que los vecinos viven en una situación de “abandono” por parte de las autoridades y señaló los distintos cables de electricidad de UTE que estaban colocados por los pobladores.



Sartori fue crítico con la estigmatización que aseguró que afecta a la zona ya, que según señaló, la gran mayoría de la gente que vive allí es sumamente trabajadora y solo pide más oportunidades laborales.“La ambulancia no entra si no lo hace con la Policía, los taxis tampoco entran, y ahí adentro da la impresión que son todos delincuentes, y para nada, en estos barrios hay gente trabajadora, hay gente que está aislada y que lo único que quiere es poder vivir dignamente”, dijo.