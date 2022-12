Vecinos de Rambla Sur solicitan al MIEM la reapertura del predio de la Compañía del Gas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La asociación de vecinos Asamblea Permanente por Rambla Sur envió una carta al ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay (MIEM), Omar Paganini, para solicitar formalmente una reunión y pedirle "que habilite una reapertura del recinto a cielo abierto de la antigua Compañía del Gas", junto al Dique Mauá de la Armada.

"Se trata de un lugar privilegiado desde los puntos de vista paisajístico, patrimonial, identitario y de utilidad urbana, que en los últimos doce años fue objeto de proyectos de índole muy diversa, no concretados por distintos motivos, y que en los hechos había quedado abandonado por los responsables de su dominio y custodia, hasta una recuperación parcial apreciable en una breve apertura al público y a los medios de comunicación, en febrero de 2020", expresaron los vecinos.



En la carta, explican que por las características del lugar, "no tiene justificación que el predio no sea habilitado de manera permanente para el disfrute de los habitantes, integrado en el espacio público que lo rodea, hasta tanto se formulen para el lugar un destino de uso y un programa específicos".

La asociación envió a mediados de noviembre una carta al ministro de e Transporte y Obras Públicas (MTOP), José Luis Falero, para transmitir su preocupación por el proyecto en el que trabaja el gobierno para la construcción de un puerto en el predio citado.



"Más allá de las controversias entre empresas proponentes, autoridades y agentes económicos interesados, entendemos que la idea de construir —y a un alto costo— un puerto fuera del abrigo de la bahía —y en un enclave tan singular como el predio de la ex Compañía del Gas— exige actualizar un debate que alcanzó máxima intensidad entre 2017 y 2019, cuando fue discutido el proyecto de la empresa Buquebus para desarrollar allí un puerto de pasajeros", señalaba esa carta.

Buena parte del predio está abandonado desde fines de la década de 1990, y desde entonces se han pensado muchas propuestas. Lo cierto es que no se ha hecho nada y ahora el gobierno, en conjunto con la Intendencia de Montevideo (IMM) y la empresa Berkes, se propone cambiar este paisaje.



El ministro Falero aseguró el pasado 13 de noviembre, en diálogo con El País, que el gobierno tendría que invertir al menos unos 100 millones de dólares para realizar a grandes rasgos tres obras: la recuperación del espacio de los galpones abandonados para que puedan ser destinados a un uso público, la construcción de un edificio que funcione como terminal de pasajeros y, lo más costoso, realizar una escollera completa y todos los trabajos de dragado para que lleguen los ferries al sitio.



Sin embargo, el ministro manifestó en dicha entrevista con Qué Pasa que "es difícil" que salga la obra. "Nosotros esta inversión no la tenemos prevista para este período, entonces ahora nos vamos a volver a reunir con la empresa para definir", aseguró.