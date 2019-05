Vecinos del Municipio F le reclaman a Daniel Martínez más seguridad y trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Traé seguridad y obras”, le dijo un joven que vota este año por primera vez. “Acá andan a los tiros, no pueden salir (...) la verdad que estamos bastante complicados con el tema del trabajo”, planteó otra señora al precandidato frenteamplista Daniel Martínez.

Ayer fue su primera recorrida en Montevideo y empezó por el Municipio F. La parada inicial fue en Villa Prosperidad, ubicada a la altura del kilómetro 16 de Camino Maldonado. Lo esperaron un grupo de militantes del Partido Socialista, el Nuevo Espacio y la Vertiente Artiguista. Entre ellos, el exsenador Enrique Rubio (Vertiente), el diputado Jorge Pozzi y la edila Gimena Urta, ambos del Nuevo Espacio.



Mientras caminaba, Martínez recordaba que había recorrido antes la zona, cuando fue candidato a intendente, y las calles eran de tierra y ahora ya no. Una vecina se le acercó para pedirle que terminaran una obra de saneamiento y Martínez le trasmitió tranquilidad de que se estaba trabajando en el tema. En el camino, un señor se quejaba de la gente “que se mete en política y no pertenece a la política”. “Se meten detrás de los mostradores y hacen cualquier tipo de manoseo”, insistió. “Hay que respetar a todo el mundo”, respondió Martínez.

Al final los diálogos terminaban casi con la misma frase: “¡Vamo’ arriba, vamo’ arriba!” Mientras caminaba, el candidato comió una torta que llevaba como colación, ya que respeta estrictamente los horarios de las comidas desde que inició una dieta hace ya algún tiempo. Mientras, la delegación de políticos que lo acompañaba degustaba unas tortas fritas.

Al llegar a una obra de un nuevo centro de reunión para los vecinos, realizada por la Intendencia de Montevideo en Punta de Rieles, le agradecieron lo realizado y pidieron al precandidato más recursos para mantener la zona limpia. Allí también se reiteraron los pedidos de más seguridad: “Permanentemente nos están robando, nos roban los cables, por eso no tenemos iluminación en la plaza. La intendencia no es la que se tiene que hacer cargo es el Ministerio del Interior”, indicó una señora que habló y denunció la presencia de “fumatas”. Ya oscurecía y Martínez tenía que esquivar los mosquitos: “Lo que pasa es que es sangre nueva”, bromeó uno de los vecinos con el precandidato.



De allí se fue al Intercambiador Belloni donde lo esperaban más dirigentes frenteamplistas, entre ellos el subsecretario de Economía Pablo Ferreri, el director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo Eduardo Brenta y la diputada Graciela Barreiro.

VEA EL VIDEO. Foto: Fernando Ponzetto

El ambiente era otro. Sonaba el jingle de campaña de “El nuevo impulso” y había un espacio pensado para que diera un discurso. Habló 19 minutos y reconoció que las mayores preocupaciones de la población están en la seguridad, el empleo y la educación. “Sería tonto y carente de valentía decir que no es un problema la seguridad”, admitió. Su plan pasa por fortalecer el PADO, y dijo que ya tiene identificadas 25 zonas donde hay que actuar para mejorar la seguridad y no se trata solo de reprimir, porque “es un fenómeno multicausal”. “Nadie puede decir que con meter más represión o más Policía alcanza” y “las experiencias en el mundo no han sido solo de mano dura”, enfatizó el precandidato.



Y también respondió a los cuestionamientos que se hacen desde filas de la oposición a los gobiernos del Frente Amplio. “Lo que no está bien es decir que el país es un desastre, que venimos barranca abajo, que la democracia se está cayendo a pedazos y que hay cada vez mas corrupción porque eso no pasa”, señaló. Destacó que todos los partidos han colaborado para hacer un país “donde la Justicia vale”.



En la misma línea, opinó que “no puede ser que para ganar una elección o para conseguir tres votos” se diga que “está todo horrible”. “Eso no está bien. Estoy orgulloso de este país que lo construyeron frenteamplistas, blancos y colorados”, insistió. Después de las tres paradas, la primera recorrida de campaña terminó. No sin que antes se reiteraran los pedidos de selfies, abrazos y firmas de autógrafos en banderas del Frente Amplio.