Vecina corrigió a Cosse sobre el barrio en que estaba: "Asesorate, mi reina... ¡Asesorate!"

Había hecho la recorrida barrial y se aprestaba a terminar el acto en el marco de la campaña por las elecciones departamentales de Montevideo, cuando este domingo, la candidata por el Frente Amplio, Carolina Cosse, tuvo un intercambio de palabras con una vecina que la corrigió sobre el nombre del barrio en el que se encontraba.

Durante el cierre del acto, Cosse se refirió a "los vecinos de Vista Linda" y esta la interrumpió para corregirla y aclararle que se trataba de Flor de Maroñas. "Asesorate, mi reina... ¡Asesorate!", le gritó.

La candidata se lo tomó con humor y cortó su discurso para seguir el diálogo con la vecina: "Es que me vengo de lejos, corazón".

El discurso de Cosse se realizó en la Plaza Vista Linda, que no corresponde al barrio que lleva su mismo nombre, a pesar de la cercanía.

Luego, en sus redes sociales, Cosse agradeció la "receptividad" de los vecinos tras recorrer Maroñas.



"Un domingo espectacular en el que empezamos recorriendo Maroñas. Mucha receptividad de las vecinas y los vecinos que a varios días de la elección ya comenzaron a pedir listas. En todos los comité del Frente Amplio pueden pedir listas", señaló.

Un domingo espectacular en el que empezamos recorriendo Maroñas. Mucha receptividad de las vecinas y los vecinos que a varios días de la elección ya comenzaron a pedir listas. En todos los comité del @Frente_Amplio pueden pedir listas. pic.twitter.com/YXA5RkQgNY — Carolina Cosse (@CosseCarolina) September 6, 2020

Por la tarde, además, Cosse continuó su recorrida por los barrios de Nueva Esperanza y Prado en los municipios G y C respectivamente.

El cruce entre Cosse y la vecina y el diálogo completo

Carolina Cosse: - "Muchísimas gracias a los vecinos y vecinas de Vista Linda".



Vecina: "No es Vista Linda, es Flor de Maroñas".



Carolina Cosse: "Es que me vengo de lejos, corazón. ¡Perdoname! Vengo de lejos. Me hicieron caminar como 20 cuadras.



Vecina: "Asesorate, mi reina... ¡Asesorate!".



Carolina Cosse: "Vos me estás asesorando. Lo importante acá es que mañana (lunes) vamos a lanzar un plan de emergencia si ganamos la Intendencia de Montevideo".