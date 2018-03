Vázquez sobre violencia en el fútbol: "Ya no se habla de líos,  suspensiones o de garrafas"

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo que "hoy en día uno mira un periodístico deportivo y ya no se habla más de líos, de las suspensiones o de garrafas, sino que 100 % se dedican al deporte”.



Las declaraciones las realizó el jerarca a la Secretaría de Comunicación de Presidencia, mientras explicaba que con las nuevas medidas de seguridad en espectáculos deportivos no se han registrado hechos de violencia graves.

Vázquez dijo que desde 2016, año en que entró en vigencia el decreto que definió medidas de seguridad en espectáculos deportivos, no hubo hechos de violencia graves y que hay que seguir en ese camino: “En principio no aceptamos partidos de alto riesgo, como clásicos, en estadios de Nacional y Peñarol. Hay diálogo para que en el futuro se jueguen en cualquier cancha habilitada", sostuvo.

El subsecretario señaló que “es bien importante destacar que desde que se puso en vigencia el decreto y que los clubes y la Asociación Uruguaya de Fútbol incorporaron el sistema de identificación facial para que personas violentas no ingresen a los espectáculos deportivos no ha habido hechos de violencia. Los uruguayos tenemos que festejar que hace un año y medio no ha habido hechos de violencia importante en el fútbol”.



Vázquez opinó que hay que "pensar que progresivamente las cosas tienen que ir volviendo a la normalidad. Me parece bien que se pueda jugar un clásico, tanto en el estadio de Peñarol o Nacional, pero tenemos que ver cómo hacerlo con bajo riesgo. En esas condiciones estamos dispuestos a cubrir lo que genera”.



“No vemos que pueda desarrollarse un espectáculo de este tipo en este momento con toda la hinchada. Tenemos que ir sondeando cuáles son los niveles de riesgo que estamos en condiciones de tolerar y, en la medida en que los clubes demuestren responsabilidad, que el sistema de identificación fácil funcione al 100 %, que los espectadores se comporten en forma adecuada y que no tengamos problemas, paulatinamente, hay que volver a la normalidad de los espectáculos deportivos que se puedan jugar en cualquier cancha habilitada”, agregó.

El jerarca evaluó que “estamos llevando las cosas bien y con buenos resultados, en forma progresiva. Vamos por buen camino y tenemos que cuidarlo porque nos ha demostrado que da buenos resultados”.