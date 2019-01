Vázquez viaja a Brasil en busca de mejor relación

El presidente Tabaré Vázquez viaja en estas horas a Brasilia con motivo de participar de los actos de asunción del nuevo presidente brasileño Jair Bolsonaro.

En cuanto se oficializaron los resultados, el presidente Vázquez anunció su disposición a concurrir a la asunción del mandatario brasileño y a explorar caminos de entendimiento en la relación personal.



El jerarca dijo que el gobierno nacional expresa su “deseo” de “seguir manteniendo pero profundizar aún más las excelentes relaciones comerciales, políticas, sociales de convivencia en la frontera que historia han tenido los pueblos hermanos de Brasil y Uruguay”.



Y agregó: “En ese sentido quiero expresar nuestra disposición a mantener los caminos de diálogo encuentro y entendimiento para avanzar en una mejor aún si es posible relación entre nuestros países”.



Consultado por las declaraciones de quien será el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, quien criticó al Mercosur afirmando que el bloque regional no será una prioridad para el próximo gobierno brasileño, el presidente Vázquez dijo que la experiencia le ha enseñado y que teniendo “cinco campañas electorales encima, es oportuno y precautorio esperar a que los acontecimientos hablen por sí mismos y no por declaraciones que se hacen a veces fuera de un contexto y que pueden llevar a que se tomen medidas a veces distintas de las que se han propuesto en una campaña electoral”.



Vázquez acaba de transferir la presidencia temporal del Mercosur a Mauricio Macri, presidente argentino, en función de lo cual es muy probable que se produzcan encuentros bilaterales o multilaterales con el mandatario que estrena cargo.

Ideología.

En sus maletas el presidente lleva el contrapeso de las reacciones que provocó en el gobierno y en el Frente Amplio la imposición de Bolsonaro en la reciente elección en Brasil. Tanto la vicepresidenta Lucía Topolansky como el canciller Rodolfo Nin Novoa habían manifestado su descontento con el triunfo del ahora presidente, y preferían que se impusiera el candidato del PT Fernando Haddad.



A fines de noviembre, Bolsonaro afirmó que en su primer viaje al exterior pretende realizar una breve gira por Argentina, Chile y Paraguay. “Estamos estudiando un viaje corto por América del Sur: Paraguay, Argentina y Chile”, apuntó el mandatario electo, que no dio detalles de fechas ni del orden en que serán hechas las visitas, según informó en ese momento la versión digital del diario porteño La Nación. Uruguay brilló por su ausencia en los anuncios de la pequeña gira.



Tal vez la razón principal por la cual Bolsonaro no prevea hacer una paradita por estos lares sea la distancia ideológica que separa a ambos mandatarios.



No obstante, en la conversación que mantuvo con su colega brasileño Vázquez hizo gala de un notorio pragmatismo al comunicarle que espera “el fortalecimiento de las relaciones de hermandad entre ambos países, en los planos culturales, educativos, diplomáticos y comerciales”, según informó en ese momento la propia Presidencia de la República.