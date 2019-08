Vázquez: "Pienso gobernar hasta el último minuto de mi mandato"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, afirmó que piensa "gobernar hasta el último minuto" del mandato tras que ayer inició un "tratamiento de radiocirugía" al confirmarse la presencia de un nódulo pulmonar maligno, y volvió a recalcar la seguridad que le brinda realizar este procedimiento en el país.

"Hay muchas personas enfermas en el país, yo soy uno más, y tenemos todo lo necesario para curarnos en Uruguay", señaló Vázquez en diálogo con La República.

"Lo dije hace ocho años, cuando me entrevistaron para un libro y me preguntaron si en caso de tener un cáncer me trataría en el país, no lo dudé nunca, porque conozco perfectamente la calidad de la salud uruguaya (...) Hoy en el Uruguay cualquier ciudadano que esté en el sistema público o en el privado puede recibir la misma atención. Tenemos un plantel médico de primer nivel que estudia, se especializa, asiste a congresos, hace investigaciones y publica trabajos", señaló al diario en entrevista.

RELACIONADAS Vázquez inició "tratamiento de radiocirugía sobre su lesión pulmonar", dijeron médicos By Irene Nuñez Vázquez inició "tratamiento de radiocirugía sobre su lesión pulmonar", dijeron médicos Vázquez inició "tratamiento de radiocirugía sobre su lesión pulmonar", dijeron médicos Vázquez fue recibido entre aplausos y pidió que sigan "poniendo todo en la cancha" By Ángel Asteggiante Vázquez fue recibido entre aplausos y pidió que sigan "poniendo todo en la cancha" Vázquez fue recibido entre aplausos y pidió que sigan "poniendo todo en la cancha"

Sin embargo, dijo que Uruguay cuenta con "el equipamiento técnico que se necesita para hacer el 90% de las tareas de diagnóstico y tratamiento".

"Tenemos instituciones de salud muy fuertes, y todos los elementos para curarnos en Uruguay (...) Y no lo estoy diciendo como mérito para este gobierno, porque esto viene de tiempo atrás y hay muchos actores públicos y privados que permitieron llegar a esta situación", añadió.

Vázquez destacó el trabajo del Fondo Nacional de Recursos: "Me sobran los dedos de una mano para contar los países que cuentan lo que tiene Uruguay. Los procedimientos médicos de diagnóstico caro son prácticamente gratuitos y lo puede resolver cualquier ciudadano o ciudadana del país".



El presidente remarcó que "para atender a toda la población en tratamiento y diagnóstico, el Estado uruguayo destina 36 millones de dólares anuales".

Vázquez aclaró que pese al tratamiento que será sometido piensa "gobernar hasta el último minuto" del mandato. "A mí me eligió el pueblo uruguayo para que gobierno 1.825 días y será uno más..., porque el año que viene es bisiesto, y voy a gobernar hasta ese día. Es mi obligación con los uruguayos y las uruguayas".

"Que quede muy claro porque, porque hay quienes dicen: que no haga más nada total ya se va. Y no es así, nos vamos a ir el 1 de marzo y gobernaremos hasta el último momento", agregó.