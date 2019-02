Vázquez por recuperar su imagen en el Antel Arena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Él no le cree a las encuestas. Incluso a las que ordena comprar para monitorear la marcha de su gobierno. No es una novedad, Tabaré Vázquez lo declaró públicamente en la campaña electoral de 2014 y luego lo recordó al ganar la elección con mayoría parlamentaria; contrario a lo que auspiciaban los estudios de opinión pública. Pero en su grupo de trabajo, en su entorno, y en el Frente Amplio ven que, según muestran las encuestas "la cosa" no marcha tan bien. Por eso el presidente decidió volver a ponerse el equipo al hombro y salir a la cancha para intentar revertir la situación.

Fue así que el año pasado —el sábado 22 de diciembre— en el velatorio de la senadora Daniela Payssé le dijo a un grupo de dirigentes astoristas que tenía pensado organizar un acto político en el nuevo Antel Arena para el 1° de marzo y defender su gestión al mando del Uruguay.

"Tengo ganas de hacer un acto en el Antel Arena. Rendir cuentas adelante de toda la gente. No solo por cadena. Con la gente", le dijo Vázquez —palabras más palabras menos— a tres frenteamplistas, dos de ellos que forman parte del gobierno, según confiaron a El País asistentes a esa charla.

Es que dos días antes, el 20 de diciembre, la empresa Equipos Consultores había divulgado el estudio de aprobación de gestión de cierre de año. Los números mostraban que la evaluación de los uruguayos sobre Vázquez, se ubicaba en niveles similares a los del exmandatario colorado Jorge Batlle, en la salida de la crisis economía.

El 51% desaprueba la gestión del líder frenteamplista y solo un 24% de la población dijo estar conforme con la tarea presidencial. Un restante 24% de los consultados se mantuvo neutro en su respuesta. Este es el peor registro desde que gobierna la izquierda en Uruguay cuando ganó la elección en 2004.

La semana pasada la página web de la Presidencia de la República confirmó la decisión del mandatario de rendir cuentas el 1° de marzo y el diario El Observador informó que eso ocurrirá en un acto en el Antel Arena.

"Luego de las consultas efectuadas ante la presidencia de Antel, se estableció que la rendición de cuentas acerca de lo actuado en estos últimos cuatro años de gobierno se realizará el viernes 1º de marzo a las 20 horas en el Antel Arena. Será con entrada libre y se transmitirá por cadena de radio y televisión nacional", detalló el gobierno.

Dos fuentes del gobierno y una del Frente Amplio explicaron a El País que están trabajando para llenar de gente el lugar. "Es muy importante un hecho de este tipo y calculamos que van a asistir 15 mil personas, dijo uno de los informantes. El otro explicó que la intención es "no partidizar el acto" y por eso le están pidiendo a los ciudadanos que están invitando que concurran sin banderas del partidarias.

No es la primera vez que Vázquez rinde cuentas ante la gente. También lo hizo en su primer mandato, en 2009, en momentos donde el partido de gobierno estaba definiendo a sus candidatos. Allí Vázquez hizo una rendición de cuentas en un acto político en la plaza Cagancha

Vázquez ahora tiene decidido retomar las salidas públicas. El 2018 fue el año en el que menos lo hizo. En parte por su dolor en lumbar y las recomendaciones de su médico personal. Pero con la fisioterapia el presidente volvió a recuperar su movilidad, dejó el bastón, y está decidido a salir a dar la pelea cara a cara con quien lo cuestione. Así lo hizo la semana pasada en Durazno contra los manifestantes de "Un Solo Uruguay" y los opositores a UPM.