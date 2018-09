Vázquez ratificó a Manini Ríos en su cargo porque confía en él

El presidente Tabaré Vázquez justificó ayer la sanción aplicada al comandante del Ejército, general Guido Manini Ríos, al tiempo que lo ratificó en su cargo porque "no hay pérdida de confianza en la lealtad" del jefe del arma de tierra.

Manini Ríos fue sancionado esta semana con 30 días de arresto a rigor por sus manifestaciones públicas respecto de la reforma del Sistema de Retiros y Pensiones del Ejército.

Días atrás Manini Ríos criticó la reforma del sistema de retiros castrense y consideró que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, no está bien informado respecto a sus efectos. "No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad", dijo en declaraciones al programa Todo Pasa de Océano FM.

A fines de julio, en tanto, Manini Ríos había provocado polémica al recordar el asesinato en 1972 del coronel Artigas Álvarez, hermano del dictador Gregorio Álvarez.

Más atrás en el tiempo el comandante de Ejército había sido cuestionado por celebrar el día del arma de tierra con una misa oficiada por el Cardenal Daniel Sturla en la Catedral de Montevideo.

Vázquez reconoció que la penalidad se debió a "múltiples situaciones que merecieron en su momento algún tipo de apercibimiento". Agregó que por esa razón se aplicó lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución de la República y por el artículo 53 literal C del Reglamento General del Servicio N° 21, que refiere a las faltas contra la disciplina militar.

Consultado sobre si se planteó la posibilidad de destituir a Manini Ríos como ayer informara El País, Vázquez reconoció que "se planteó como una de las posibles medidas", pero se optó por no hacerlo porque "no hay pérdida de confianza en la lealtad del señor comandante en jefe del ejército y tampoco está en juego no creer en la buena fe con la que actuó".

"Creo que actuó de buena fe, con respeto a la lealtad que deben tener las FF.AA., pero se equivocó y en función de eso hay que sancionar", sentenció el mandatario.

Sobre las críticas del expresidente Julio María Sanguinetti, quien afirmó que la sanción al comandante en jefe respondía a "un intento de humillación a las Fuerzas Armadas", Vázquez se negó a responder y afirmó: "Yo sé que soy criticado, pero hay un viejo dicho que tiene vigencia: palos porque bogas, y si no bogas, palos también".

El presidente recordó que "el señor comandante en jefe ha salido a hacer apreciaciones no una vez, sino varias. Yo hablé con él antes de los actos de mayo y le dije que no se podía referir a la reforma (de la Caja Militar). No lo hizo en el discurso de ese día. Por eso hablo de la lealtad institucional que tiene. Yo sé que además de ser una buena persona, creo que lo hace convencido de lo que está haciendo, pero se equivoca. Yo soy el mando superior de las Fuerzas Armadas., y si las Fuerzas Armadas tienen que tener una disciplina y una verticalidad, tenemos que empezar por el número uno", destacó.

Al ser consultado sobre el momento en que se produce la sanción, mientras Manini Ríos se encuentra en el exterior, Vázquez explicó que "al señor comandante en jefe del ejército se le planteó el tema una vez terminado el Consejo de Ministros el día lunes. A la primera persona que se le informó fue al señor comandante en jefe del ejército. No le pedimos que volviera antes (del viaje que emprendió a México). Está defendiendo una situación, está bien que la defienda, pero lo hace erróneamente en los procedimientos".

Las declaraciones del presidente fueron hechas durante la visita que realizó a la ExpoPrado, donde se reunió con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Orden.

Tratando de sacar presión a la situación que se vive en torno a la fuerza que encabeza, el comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos ordenó a los integrantes de la fuerza que no adhieran a ninguna convocatoria que se organice en su apoyo con motivo de su próxima llegada a Montevideo, informó El Observador y confirmó El País.

El general dio órdenes estrictas para que se exhorte a los retirados y demás personas para evitar cualquier acción que pueda ser interpretada como un acto de desconocimiento o protesta ante la decisión del presidente Tabaré Vázquez de aplicarle una sanción.

Manini Ríos no recurrirá la sanción porque ello no es posible y además tampoco lo haría si pudiera, dijeron a El País allegados al jefe castrense.

"La prioridad de todos debe ser el respeto a la Constitución y la ley, y la búsqueda de soluciones a los problemas de la institución que nos permitan cumplir de la mejor manera posible las múltiples misiones asignadas al servicio del Estado uruguayo", sostiene la orden escrita del comandante en jefe.

Concluye que la institución militar "debe estar por encima de sus integrantes, y la Patria por encima de todos".

