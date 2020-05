Vázquez propone subsidio para informales y "diferir" el recorte del gasto público

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Tabaré Vázquez brindó una entrevista al programa ADN, de VTV, que se emitió este jueves de noche, donde apuntó contra algunas medidas del gobierno, elogió otras y habló sobre su estado de salud.

Vázquez también se refirió al trabajo que le encomendó el Frente Amplio, al colocarlo a cargo del "plan nacional estratégico" para hacer frente al nuevo coronavirus: "El trabajo que hemos realizado complementa al gobierno. No hay una oposición entre un trabajo y otro".

En esa línea, remarcó: "Lo hacemos porque nos sentimos fuertemente comprometidos con toda la sociedad y para ponerlo a disposición del gobierno con el fin de lograr un diálogo nacional y posibilidad de tener políticas de Estado".

El expresidente también habló de la gestión del nuevo gobierno, que encabeza Luis Lacalle Pou, el cual comenzó el 1º de marzo tras 15 años de gobiernos del Frente Amplio: "El gobierno está tomando medidas que creo que las está haciendo en tiempo, muchas de ellas las hemos aprobado y han permitido que no hubiera un crecimiento exponencial de la enfermedad. Otras las hemos apoyado, pero hemos considerado insuficientes y creemos que hay que tomar otras medidas. Pero esto es más del día a día, cotidianamente. Se ha respaldado en excelentísimos técnicos, profesionales universitarios, para esta tarea cotidiana".

Vázquez profundizó en su consideración de que las medidas aplicadas por Lacalle Pou son insuficientes al plantear que "habría que diferir el recorte del gasto público porque se requieren recursos para atender esta situación", y señaló su idea de "subsidiar a las trabajadoras y trabajadores no registrados en la seguridad social para que reciban el salario mínimo nacional, me refiero a cuentapropistas y trabajadores informales".

El expresidente también se refirió a las tarifas, y destacó: "En estas circunstancias donde está tan castigada la población me sigue pareciendo que se podía haber dilatado en el tiempo un aumento de tarifas. Se podría haber pensado en bajar el combustible y otras tarifas no subirlas, porque la población no está en condiciones de asumirlo. Hay que atender las urgencias y hoy estamos ante una urgencia que atender".

Agregó que el trabajo lo realizaron "con el intento de establecer los escenarios que se van a establecer dentro de un tiempo".

En ese sentido, establecieron "tres escenarios: uno donde se sale de la etapa aguda entre comillas no modulado, no ordenado que puede traer determinadas consecuencias que ya las hay. Uno donde se sale de manera ordenada y otro donde se intenta aplanar la curva. Se trabajó en la parte de bioestadística y cada una tiene una proyección de cuatro, a seis a ocho meses. Sobre esa base habría que ir viendo la problemática que se presenta por sector para ir trabajando la respuesta a la misma", puntualizó.

También, respecto a lo sanitario dijo que "sería fundamental avanzar en el número de tests que se hacen". Si bien consideró que "está bien" la meta de 1.000 exámenes por día, "no nos guiemos por números rígidos", agregó.

El expresidente también se refirió a la evolución de la pandemia en Uruguay y subrayó que los resultados lo "satisfacen" y que "está aplanada la curva de crecimiento".

"Yo hablé en M24 que quizás en la evolución del tiempo debería tomarse una medida más radical como una cuarentena obligatoria, nunca dije total, sino parcial y está grabado", dijo Vázquez, y precisó: "Intenté decir que era un mandato hacia aquellos sectores de riesgo, que no obligatoriamente tuvieran que salir a trabajar o hacer diferentes actividades".

Mirando la coyuntura que vive el país, Vázquez aseguró que para analizar la situación económica hay que "tener en cuenta tres elementos: la pandemia, la situación fiscal y la financiera".

Sobre el elemento financiero, "se puede decir que cuatro instituciones han concedido al Uruguay créditos contingentes para ser utilizados cuando se necesitara y creo que este es el momento oportuno para echar mano a esos créditos, si es necesario, a los efectos de atender la coyuntura", señaló el expresidente, quien luego precisó la cifra que está disponible para Uruguay en "US$ 2.200 millones".

Asimismo agregó que "el tema de la epidemia requiere de realizar políticas anticíclicas que atiendan las circunstancias actuales".

"No planteamos la posibilidad de desarrollar nuevos impuestos y los escenarios marcan que la prudencia debe primar", indicó el expresidente, quien consideró también que "para llevar adelante la posibilidad de implantar nuevos impuestos tiene que haber una mesa de diálogo nacional y llevar adelante políticas de estado".

Vázquez llamó a salir de esta situación "juntos" y agregó que tienen que "trabajar codo a codo para busca soluciones a estos problemas", dijo.

"Luego de mi experiencia he llegado a la conclusión que se pueden elaborar las mejores leyes, pero si no se logran consensos políticos y sociales terminan siendo papeles en un cajón de un escritorio", dijo en esa línea.



En ese sentido, deslizó la propuesta del Frente Amplio de ampliar el público al que gravar con impuestos, al señalar: "Si hay que tomar medidas como impuestos a grandes capitales o capitales que están en el exterior y lo hacemos por consenso creo que no va a haber conflictividad".

El exministro de Economía, Danilo Astori, propuso gravar los depósitos de uruguayos en el exterior y trabaja en un proyecto de ley para presentar en el Parlamento. Al respecto, Vázquez señaló que está "completamente de acuerdo" con su planteo, aunque afirmó que no está en el documento de propuesta de la oposición.



Respecto al manejo por parte del gobierno de los cursos educativos, Vázquez llamó a "no rendirse y no considerar que este año 2020 es un año perdido. Creo que eso es muy acertado. Hay que hacer los mayores esfuerzos para no perder este año lectivo", dijo en línea con lo que expresó días atrás el ministro de Educación, Pablo Da Silveira, así como también el presidente Lacalle Pou.

"La educación del futuro en Uruguay en la educación presencial y a distancia, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos que hoy tenemos", agregó al respecto.



Los casos de COVID-19 en los residenciales de ancianos generaron polémica por la baja cantidad de centros que están autorizados, y porque 109 de las 1.208 residencias en total, tienen a los ancianos en condiciones por “debajo del respeto de los derechos humanos”.

El expresidente se refirió a este asunto en estos términos: "Hay muchos que son clandestinos y no se puede entrar casa por casa. Hay una serie de regulaciones que hay que llevar adelante. Es lamentable que suceda, pero no es fácil de solucionar. Hay personas inescrupulosas que buscan cualquier circunstancia para ganar dinero".

Sobre su estado de salud actual, subrayó: "Ahora me siento bien, estoy en una etapa de seguimiento de mi enfermedad. Estoy en un protocolo que periódicamente me realiza estudios para ver cómo voy avanzando. En los últimos estudios que me realizaron fueron en el mes de febrero de este año. Aparentemente la enfermedad está detenida. En medicina el título sería 'enfermo con cáncer de pulmón que está en este momento en cura clínica, lo que no quiere decir que sea una cura definitiva'".

Sobre esta pandemia, Vázquez manfiestó: "Creo que el mundo estaba gritando 'paremos un poco la maquina y pensemos en un mundo más justo, más solidario'".

Consultado sobre cómo le gustaría que lo recordaran respondió: "Como una persona honesta".