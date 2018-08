Vázquez niega corrupción y la oposición pide una investigadora

El subsecretario de Interior Jorge Vázquez rechazó enfáticamente en el Parlamento las sospechas de la oposición en cuanto a que la cartera incidió o dirigió la licitación para la compra de las cámaras de reconocimiento facial del Estadio Centenario, el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo. "No hubo ilícito ni corrupción", ni se pidió "comisión", subrayó el subsecretario.

Sin embargo, a la oposición no la convenció. Los legisladores tienen "dudas" que "afectan la probidad y la honorabilidad de los gobernantes", y por eso se busca apoyo político para promover —ahora sí— una investigación parlamentaria sobre el episodio.

Hablando sobre los polémicos audios que circularon sobre una conversación entre el empresario Walter Alcántara y el expresidente de la AUF Wilmar Valdez, el subsecretario afirmó en la comisión que este último "faltó a la verdad" en algunas de las grabaciones. De todos modos, aseguró no haber escuchado esos audios.

Vázquez, que compareció ayer ante la comisión de Deporte de la Cámara de Representantes, valoró que hace dos años no hay episodios de violencia ni en el fútbol ni en el básquetbol y que la eficiencia de las cámaras ha contribuido a ello. "En dos años hubo una sola detección errónea de todos los miles que han pasado por las cámaras de identificación facial", explicó.

Respecto a las cámaras de reconocimiento facial cuya compra encendió la polémica, dijo que "la AUF pudo haber hecho una compra directa de las cámaras, pero no lo hizo, sino que elaboró un llamado a licitación".

"Quedó probado que no hay ningún hecho ilícito, ningún hecho de corrupción" en la selección de la empresa DDBA que vendió e instaló las cámaras, precisó Vázquez.

"Quedó probado en la comisión que Javier Vázquez (uno de los hijos del presidente Tabaré Vázquez y sobrino del subsecretario de Interior) no tiene nada que ver con la empresa seleccionada, y que el Ministerio del Interior no pidió ninguna comisión por la selección de la empresa. Que la seleccionó la AUF a expensas de informes técnicos del ministerio y la consultora ITC", subrayó el jerarca.

En la reunión, los diputados Pablo Abdala (Alianza Nacional) y Ope Pasquet (Ciudadanos) le expresaron sus "dudas" en relación con el comunicado del ministerio del día jueves 9 de agosto. Explicó que el Ministerio del Interior "jamás insinuó ni direccionó" la contratación de ninguna de las empresas que participaron del llamado para adquirir cámaras de reconocimiento facial.

Interpretación.

Vázquez dijo ayer que ese comunicado obedeció a la intención de responderle a Búsqueda, que ese jueves 9 había publicado la información de que el ministro Eduardo Bonomi, Vázquez y su sobrino Javier "estaban colgados" de la concesión, según la transcripción que el semanario hizo de unos audios en los que supuestamente el empresario Alcántara le afirmaba esa acusación a Valdez.

"Es una cuestión de interpretación del comunicado. No podemos sacar un comunicado diciendo que no podemos decir que no tenemos nada que ver con este proceso cuando nos embanderamos con él desde el principio, ya en 2013", explicó luego.

"Nosotros no mentimos porque decimos que este comunicado está referido a los trascendidos de prensa, para desmentir lo que decía Búsqueda el 9 de agosto", insistió. "Quedó demostrado que no ha habido ningún acto de corrupción, que en última instancia es la AUF quien decide a partir del asesoramiento que se le da", insistió.

"Si cinco personas diferentes miran el comunicado, cada una puede tener una interpretación diferente", opinó Vázquez.

En la comisión el subsecretario dijo al comienzo que lo único que sabía eran "los trascendidos de prensa" de lo que supuestamente habían dicho Alcántara y Valdez. "El diputado Abdala tejió un manto de duda sobre lo que había hecho el Ministerio del Interior y por eso le pregunté si había escuchado las grabaciones. Y me reconoció que no. Además, todos los diputados de la comisión dijeron que no escucharon los audios de Alcántara y Valdez, y que se manejaron por versiones de prensa", afirmó.

Abdala admitió que "elementos de corrupción, no tenemos", pero está convencido de que "hubo una injerencia del ministerio en un episodio confuso", y que la cartera "fue determinante" en la adjudicación.

Para Abdala el comunicado del 9 de agosto "faltó a la verdad", insistió. "El Ministerio del Interior no solo incidió, sino que tuvo una participación decisiva" a través de "los jerarcas y los técnicos torciendo el resultado en una licitación que había recomendado adjudicar la misma a otra empresa".

"Sin embargo por la experiencia y confianza que a los técnicos del ministerio les despertaba la empresa que quedó en segundo lugar, se resolvió cambiar el desenlace de la licitación", afirmó el legislador.

Al respecto, el subsecretario Vázquez respondió que en la nueva instancia la segunda empresa, que era DDBA, bajó la cotización sin afectar la calidad técnica de las cámaras. Pero de nuevo sostuvo que fue la AUF quien tuvo la última palabra.

"Es muy raro lo que pasó", retrucó Abdala, que señaló que fue el propio ministerio quien "alentó las dudas". "Entendemos que hay que investigar", anunció, porque "hay elementos suficientes para profundizar en el análisis".

Estas dudas que los legisladores de la oposición tienen "afectan la probidad y la honorabilidad de los gobernantes", remató el diputado.

Investigadora.

Abdala ahora buscará el respaldo político para la comisión investigadora en una propuesta con Mario García y Amin Niffouri.

La presidenta de la comisión de Deporte, la diputada colorada Valentina Rapela (Ciudadanos) coincide con Abdala. "Motivos sobran para seguir trabajando en formar una investigadora, o citar a la consultora ITC, o también a autoridades, al expresidente de la AUF. Creo que está en juego la credibilidad del Ministerio del Interior", opinó.

En la bancada oficialista se coincidió, por su parte, en el suceso de las explicaciones que dio el subsecretario Vázquez. "Acá los éxitos no se discuten, fue muy buena la participación de la AUF y el Ministerio del Interior. De eso es que hay que hablar", dijo el diputado oficialista José Gallo.

