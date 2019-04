Vázquez: "El ministro de Defensa se llevó todo para su despacho para cumplir la orden"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República Tabaré Vázquez dijo ayer en entrevista con el periodista Gabriel Pereyra que no leyó las actas del Tribunal de Honor con las declaraciones de José Gavazzo.



Este miércoles en radio Sarandí (690), Pereyra emitió el audio completo del encuentro con el presidente Vázquez. El mandatario dijo que el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, se reunió con el Secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, lo mostró las actas y ahí se decidió llevarlas a la Justicia, pero que fue el ministro de Defensa quién se llevó las actas a su despacho, luego se enfermó y pidió licencia médica.



"El fue (Jorge Menéndez), se reunió con Toma, Toma vio las actuaciones y dijo 'esto hay que pasarlo a la Justicia´ y el ministro de Defensa se llevó todo para su despacho para cumplir la orden", dijo Vázquez y continuó: "Se enferma el ministro de Defensa, pide licencia médica y entra a actuar el subsecretario (Daniel Montiel)"



Luego de esto Vázquez expresó que se enteró por la prensa sobre las declaraciones de Gavazzo y que la publicación lo tomó de sorpresa. "Yo había leído el expediente, me había informado del fallo del Tribunal (de Honor) y de la carta del comandante general Guido Manini Ríos".



Ya enterado de la noticia que publicó El Observador el pasado sábado, dijo, se puso a investigar si se había presentado la denuncia. "El domingo me pongo a averiguar y no se había presentado la denuncia", indicó. "Por qué, porque tenían que cumplir, según informó después el viceministro, con una seria de trámites, notificar a los interesados, digitalizar toda la información para que no se perdiera, etc. Lo cierto del caso que habían pasado 20 días y no se había hecho la denuncia", agregó.

Vázquez comentó que el paso siguiente fue conseguir el expediente que estaba en el Ministerio de Defensa. "Rescatamos el expediente, que venga a Presidencia, esto lo hice el lunes de mañana. Inmediatamente di instrucciones de que lo pasaran a la Justicia para que sea la Justicia la que dictamine si hay elementos penales para juzgar a todos quienes estamos en la cadena de mandato, incluyéndome a mí", dijo.



"Será la Justicia la que verá la responsabilidad que tenemos quienes estamos todos en esa línea, será la Justicia", agregó.



El jefe de Estado señaló que hay una cadena de responsabilidades en el tema. "Quiero que esta parte quede bien claro. Hay un aspecto vinculado hacia responsable legales en todo esto, muy bien, yo soy responsable final de todo esto y yo determiné que todo esto vaya a la Justicia", indicó Váquez y agregó: "Todo este tema de responsabilidad legal lo va a determinar la Justicia, y vera si hay responsables o no y si los hay quiénes son".



Por otro lado Vázquez sostuvo que "hubo fallas políticas importantes" y que "hay responsables" y que por eso se tomó "una determinación" que fue descabezar la cúpula militar. "En lo político y en lo institucional las medidas que había que tomar, creo yo la hemos tomado", indicó.



"Nadie hablo de ese tema hasta que salió a luz por esta publicación, nadie de los militares, había un pacto de silencio o no?", reflexionó Vázquez. "El nudo político para mi está en esa ruptura del pacto de silencio. Hoy nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles, en unidades militares y que no hubo intención de desaparecer gente", indicó.



Vázquez señaló que el problema más grave en todo esto son la declaraciones de Gavazzo en las que confiesa que arrojó el cuerpo de Robeto Gomensoro en aguas del río Negro. " (Jorge) Silveira acusa a Gavazzo de haberlo matado entonces me empiezo a preocupar y veo que esto sucedió en marzo de 1973, antes de la dictadura, en democracia", sostuvo Vázuqez e indicó que ese es el tema de fondo y es "lo que hay que investigar".



"¿Qué hacía un ciudadano preso en una unidad militar?", preguntó Vázquez por la situación de Gomensoro y agregó: "Si había cometido un delito en democracia tiene que estar en la cárcel o en una unidad policial, pero no en una unidad militar, y reconocen que estaba preso en una unidad militar en democracia".



Además Vázquez dijo que según las declaraciones de Gavazzo "se pretendió esconder que había muerto la persona en una unidad militar y se pretendió esconder, dicho por ellos, tratando de desaparecer el cuerpo". "Es un delito de lesa humanidad, esto es muy grave, reconocido por el propio protagonista", agregó.



Además el presidente sostuvo que "hubo más gente que participó" en llevar el cuerpo de Gavazzo hasta el río. "Ahí hubo más gente que participó".



"Por qué no se supo antes y además, sabiendo como se supo por parte de militares, por qué el comandante Guido Manini Rios hizo todo, todo un informe muy atacando a la Justicia y no especificó en ese informe lo que había pasado", dijo Vázquez y sentenció: "eso para mi es lo grave".

Hoy El Observador publica que los integrantes del Tribunal de Honor le informaron al propio Manini Ríos sobre las declaraciones de Gavazzo y cumplieron con la orden de suspender las actuaciones del tribunal, pero que fue el propio Manini el que les ordenó, como superior, continuar con las tareas del Tribunal, a pesar de esas declaraciones.