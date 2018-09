Vázquez: Manini Ríos "Actuó de buena fe,pero se equivocó"

El presidente Tabaré Vázquez se refirió esta mañana a la sanción al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, luego de manifestar su desacuerdo con algunos aspectos de la reforma de la Caja Militar.

En una rueda de prensa en la Expo Prado, el presidente señaló que la sanción de 30 días de arresto a rigor se debió a "múltiples situaciones que merecieron en su momento algún tipo de apercibimiento".



Vázquez confirmó que para sancionar a Manini, el gobierno tuvo en cuenta el artículo 77 de la Constitución de la República y el artículo 53 literal C del Reglamento General del Servicio N° 21, que refiere a las faltas contra la disciplina.

R.G.S. N°21 Faltas contra la disciplina - Art.53. En consecuencia, en términos generales se consideran, como faltas contra la disciplina:

a) Los actos contrarios al respeto, que todo militar debe en toda circunstancia a las Leyes, a los Poderes Públicos, a las Autoridades y a los Símbolos Nacionales.

b) La inobservancia de los deberes prescriptos en las Leyes y en las Reglamentaciones Militares, así como el no exacto cumplimiento de las órdenes.

c) Pretender influir o intervenir, con prescindencia de las Autoridades Militares correspondientes, en el estudio y sanción de Proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos y todo tipo de decisiones a consideración de los Poderes del Estado.

d) La murmuración sobre las disposiciones en vigencia, sobre la conducta de los Superiores, sobre necesidades o fatigas, así como toda manifestación de descontento que no sea realizada en forma franca y respetuosa al Superior, procurando el bien del servicio.

e) La negligencia o imprudencia en todas sus formas, la mala voluntad manifiesta y la deshonestidad de procederes.

f) Toda incorrección en los procedimientos, en la presentación y en el porte del uniforme y en el respeto debido a los Superiores, Camaradas y Subalternos.

g) Valerse de terceras personas para obtener ventajas o beneficios que no correspondan de acuerdo con las disposiciones que rigen en materia militar.

h) La conducta, los actos o procedimientos no ajustados a la finalidad de la atribución de mando, así como denotar falta de responsabilidad en el ejercicio del mismo.

i) No mantener estricta disciplina en las fuerzas y el Personal a su mando.

j) Las manifestaciones hechas por militares en actividad, en forma pública, por cualquier medio, aún con carácter de réplica, referentes a cuestiones funcionales, sin estar debidamente autorizados.

k) Presentar signos de haber ingerido sustancias tóxicas, que alteren su capacidad física o mental.

l) Todas aquellas acciones u omisiones que sin estar expresamente determinadas en el presente Reglamento, contravengan, lesionen o quebranten los principios o normas disciplinarias ya sean morales o sociales, cuya constatación o apreciación, obliguen por su naturaleza a considerarlas como acto punible.

Consultado sobre si se planteó la posibilidad de destituir a Manini Ríos, Vázquez reconoció que "se planteó como una de las posibles medidas" pero se optó por no hacerlo porque "no hay pérdida de confianza en la lealtad del señor comandante en jefe del ejército y tampoco está en juego no creer en la buena fe con la que actuó".



"Creo que actuó de buena fe, con respeto a la lealtad que deben tener las FF.AA., pero se equivocó y en función de eso hay que sancionar", sentenció el mandatario.

Sobre las críticas del expresidente Julio María Sanguinetti, quien afirmó que la sanción al comandante en jefe respondía a "un intento de humillación a las Fuerzas Armadas", Vázquez se negó a responder y afirmó: "Yo sé que soy criticado, pero hay un viejo dicho que tiene vigencia: 'palos y bogas, y si no bogas, palos también'".



El presidente recordó que "el señor comandante en jefe ha salido a hacer apreciaciones no una vez, sino varias. Yo hablé con él antes de los actos de mayo y le dije que que no se podía referir a la reforma (de la Caja Militar). No lo hizo en el discurso de ese día. Por eso hablo de la lealtad institucional que tiene. Yo sé que además de ser una buena persona, creo que lo hace convencido de lo que está haciendo, pero se equivoca. Yo soy el mando superior de las FF.AA., y si las FF.AA. tienen que tener una disciplina y una verticalidad, tenemos que empezar por el número uno", destacó.



Al ser consultado sobre el momento en que se produce la sanción, mientras Manini Ríos se encuentra en el exterior, Vázquez explicó que "al señor comandante en jefe del ejército se le planteó el tema una vez terminado el Consejo de Ministros el día lunes. A la primera persona que se le informó fue al señor comandante en jefe del ejército. No le pedimos que volviera antes. Está defendiendo una situación, está bien que la defienda, pero lo hace erróneamente en los procedimientos".

Recorrida por el Prado

Vázquez recorrió la Expo Prado, se fotografió con escolares y compartió un jugo con niños de una escuela rural de Lavalleja. En un momento de la recorrida, el presidente se salió del protocolo e irrumpió en el stand de Radio Oriental que emitía en vivo desde allí. Ingresó y charló con el periodista unos pocos minutos en vivo.