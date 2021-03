Vázquez a Larrañaga: "No ninguneo el éxito de su gestión" por ser "de otra fuerza política"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Vázquez, ex subsecretario del Ministerio del Interior, hizo un análisis respecto a las cifras de los delitos difundidos mes a mes por la cartera y aseguró que desea que a Jorge Larrañaga "le vaya lo mejor posible".

"Yo le deseo al doctor Larrañaga que le vaya lo mejor posible porque en eso le va la vida a la seguridad de los ciudadanos de este país. Yo no ninguneo, porque soy de otra fuerza política, el éxito de su gestión. Para mi tiene que irle muy bien y ojalá que le vaya muy bien", expresó en diálogo con Punto de Encuentro (970 Universal).

Respecto a las cifras de los delitos, el ex subsecretario del Ministerio del Interior, aseguró que "por sí solas no dicen nada" sino que "tienen que estar respaldadas por un análisis del comportamiento del delito, porque puede ser una razón coyuntural o no", expresó.

Vázquez recordó que en todos los países del mundo bajaron los delitos debido a la pandemia y que, por tanto, "indudablemente también deben haber bajado" en Uruguay. "Pero ¿qué otras cosas más pueden haber incidido?, porque nosotros cada vez que pasaban estas cosas hacíamos un análisis exhaustivo", indicó.

"Incluso, cuando nos iba bien, nos tildaban de que maquillábamos las cifras y cuando nos iba mal pedían la renuncia de (el ex ministro del Interior Eduardo) Bonomi. Y nosotros lo que hicimos siempre fue tratar de explicar, no de justificar, de analizar el comportamiento del delito", indicó Vázquez.

En la misma línea aseguró que las cifras no marcan "cuánto delitos hubo", sino "cuántas denuncias se hicieron", dijo y agregó: "Yo miro los informativos y casi todos los días tenemos muertos, tenemos copamientos, tenemos rapiñas, hurtos. O sea, la parte policial de los informativos quizás ha disminuido un poco, pero no lo tanto como para que uno diga: 'bueno, estamos en un país seguro'".

"Tampoco se está hablando de la famosa cifra negra. Cuando nosotros íbamos al Parlamento a las interpelaciones nos decían 'si, tienen tantos delitos denunciados, pero ¿cuántos delitos no se denuncian?, y ahora ¿no se preguntan cuántos delitos no se denuncian?", cuestionó.

Vázquez indicó que la pandemia no solo tiene el efecto de que hay menos personas circulando sino también que "es más difícil denunciar" porque las personas deciden no salir para informar de los hechos en la seccional.

"Me gustaría que el doctor Larrañaga se quedara los cinco años en el gobierno para demostrarnos, no solamente con cuadros, (sino) para que nos demuestre con un análisis del comportamiento del delito que el Uruguay de hoy es más seguro que el Uruguay del año pasado", dijo y agregó: "Si él tuviera la fórmula, o si el Partido Nacional hubiera tenido la fórmula, yo creo que desde el punto de vista político, lo bueno hubiera sido que lo hubieran dicho dos o tres años atrás para que hubiéramos podido hacer las correcciones necesarias y ser más exigentes", dijo.

El domingo 7 de marzo, el Ministerio del Interior publicó un informe en el que muestra que los principales delitos han bajado tras el primer año de gestión. Los datos, recogidos por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, reflejan una mejora en las cifras.

En la nueva gestión el delito que más bajó fueron los homicidios, en un 20,50%. Con respecto a las rapiñas hubo una baja de un 14,02% y en los hurtos fue de 19,34% menos.