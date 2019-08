Vázquez se interna hoy para comenzar los exámenes clínicos por tumor pulmonar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La imprevista convocatoria a una reunión de gabinete y a una conferencia de prensa del presidente Tabaré Vázquez sorprendió ayer a media tarde a los propios ministros y un rato después sacudió al sistema político: el mandatario anunció en la Torre Ejecutiva que en un estudio tomográfico de rutina le detectaron un “nódulo pulmonar derecho” con características “muy firmes” de que puede ser un tumor maligno.

Vázquez se internará hoy en La Española, dijeron a El País fuentes médicas, y allí le realizarán una punción pulmonar con su equipo médico de cabecera. El médico del presidente, el cardiólogo Mario Zelarayán, afirmó anoche que los exámenes para saber los pasos a seguir se realizarán este jueves o viernes. Los resultados demorarán unos 15 días en conocerse. El médico también afirmó que la sospecha es que el presidente tiene cáncer. “El nódulo tiene todas las características tomográficas de ser un cáncer maligno, pero hay que estudiarlo”, dijo Zelarayán a El País.



En el entorno del presidente son optimistas y están confiados de que el cáncer es reciente, con un diagnóstico de fase temprana y que será tomado a tiempo, ya que en los estudios que le realizaron el año pasado no estaba presente. Vázquez se enteró hace pocos días de esta noticia tras el fallecimiento de su esposa María Auxiliadora Delgado el 31 de julio, contó a El País el director del Instituto Nacional del Cáncer (INCA), Álvaro Luongo, íntimo amigo del presidente.

“Nosotros teníamos alguna información reservada pero nos sorprendió”, dijo Luongo. “Ahora hay que seguir con los estudios endoscópicos que ya tiene coordinados para saber la histología que tiene la lesión”, agregó. El cuadro “es tratable” y “vamos a hacer todo lo posible por empezar lo más rápido con el tratamiento”, insistió Luongo, quien no va a liderar el equipo que atienda al presidente pero estará cerca como amigo.



“El presidente tiene la capacidad necesaria hasta para tomar decisiones propias, y eso hay que respetarlo. ¿Si no tiene él las capacidades, quién las tiene?”, preguntó Luongo.

La familia.

El cáncer marcó la vida de Vázquez. En 1962 falleció su madre, víctima de un cáncer de mama. Tres años después su hermana, María Dolores, también de cáncer. Y en 1968 su padre, por la misma enfermedad.



En 1970 ingresó al Servicio de Radioterapia de la Facultad de Medicina y dedicó su vida a la oncología.



Los factores genéticos influyen, aunque en el caso del cáncer de pulmón incide el estar expuesto al humo del tabaco, dijo Zelarayán, el médico de cabecera del presidente. “Toda las sospechas indican que es por haber sido fumador pasivo”, sostuvo el médico. Si bien Vázquez es un exfumador, no toca un cigarro desde hace más de 50 años. Zelarayán indicó que no se descarta ningún tratamiento, “algunos que son agresivos y otros que no tanto”.

Los estudios que se realizarán esta semana son para confirmar el diagnóstico, el tipo de tumor que tiene y para hacer el plan de tratamiento.



En el entorno del presidente todos creen que “va a terminar el período ejerciendo en plenitud las funciones” y podrá seguir trabajando porque no tiene síntomas. “Veremos si el tratamiento complica su situación. Esperemos que no”, admitió Zelarayán.

El anuncio.

Martes, unos minutos después de las 17 horas. Uno a uno los ministros que estaban en Montevideo ingresaron a la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva. La ministra de Vivienda, Eneida De León, pasó junto a la vicepresidenta Lucía Topolansky y al subsecretario del Interior, Jorge Vázquez. Sus rostros decían que algo serio estaba pasando. Tras ellos ingresó el resto y se ubicó en primera fila. Luego apareció el presidente junto al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el prosecretario Juan Andrés Roballo, con la mirada al suelo. Vázquez caminó rápido hacia el atril y desde allí narró que está enfermo.

Tabaré Vázquez en la conferencia de prensa donde informó sobre su estado de salud. Foto: Fernando Ponzetto.

“Tanto los procedimientos, diagnósticos, como los eventuales tratamientos los voy a realizar en mi país porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y tecnología de primera avanzada, instituciones acordes a lo que se necesita”, dijo el presidente. Y aseguró: “Me siento perfectamente bien y no he tenido ningún síntoma visible atribuible”.



Reconoció que se detectó el nódulo en un hallazgo imagenológico en unos estudios periódicos que se realiza y que, aconsejó, "es bueno que todos los ciudadanos se hagan”. Terminó de hablar, no aceptó preguntas y bajó de la tarima. Abrazó y besó a la ministra De León, a la vicepresidenta Topolansky, luego a la ministra de Desarrollo Social Ana Olivera y a su hermano Jorge.



Y así siguió con el resto de los miembros del gabinete que habían escuchado su anuncio. En silencio se retiró de sala junto al equipo de gobierno.

“Existe el mito de que el cáncer es mortal”

En octubre de 2017 el presidente Tabaré Vázquez presentó la Conferencia Mundial sobre Enfermedades no Transmisibles (ENT) que se hizo en Montevideo, donde afirmó que “es absolutamente falso que el cáncer es mortal”.



“De las enfermedades crónicas, la que más se cura es el cáncer. Sin embargo, existe un cierto mito a nivel popular de que es mortal. Eso es absolutamente falso”, subrayó el mandatario.

Vázquez dijo que el cáncer “se puede prevenir no fumando, no exponiéndose a los rayos ultravioletas solares en determinadas horas del día, alimentándose adecuadamente y haciendo ejercicios físicos”, declaraciones que fueron reproducidas por distintos medios de prensa internacionales.



“La enfermedad en sí es asunto médico, pero la salud es cuestión de toda la sociedad”, agregó el presidente en la reunión, en la que se firmó la hoja de ruta para el combate de las enfermedades crónicas no transmisibles. Además, indicó que en la región se destinan 70.000 millones de dólares al año solo para tratar la diabetes y el cáncer, y que el costo directo del tabaquismo sobre los sistemas de salud regionales asciende a 33 mil millones de dólares.



En esa conferencia sobre ENT, promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, participaron 22 ministros del área y 380 representantes de 94 países, incluyendo algunos presidentes y jefes de Estado.

Vázquez mantiene el mismo pensamiento sobre el cáncer y los temores que este despierta desde hace muchos años. En una entrevista con El País en 1981, cuando era jefe del Departamento de Radioterapia del Instituto de Oncología, indicó: “Todo el mundo piensa que el cáncer es como el Mefistófeles de nuestros días: (la gente) tiene temor y no consulta y allí es donde comienza la falla”.