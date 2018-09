Vázquez: "No es institucional de las Fuerzas Armadas ese comunicado"

El presidente Tabaré Vázquez se refirió esta mañana al documento de análisis de la situación militar que criticó la sanción al comandante en jefe Guido Manini Ríos y el subsiguiente episodio de la marcha Tres Árboles en el cierre de la Expo Prado y que publicó hoy El País.

"He tenido información hoy de mañana de las autoridades de las FFAA y no avalan para nada ese trascendido periodístico que hubo" dijo Vázquez. " El gobierno ha cumplido con lo que tenía que cumplir sancionando a quienes han cometido alguna falta administrativa y hemos aplicado una sanción administrativa, no una sanción política. No es institucional de las FFAA ese comunicado" agregó.

Además, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado en el que asegura que el propio ministro Menéndez, solicitó a primera hora que se le informara sobre ese asunto y que la respuesta del Ejército fue que "no existe el documento que se consigna en versiones de prensa".



El documento al que accedió El País acusa de "soberbia e hipocresía" al Frente Amplio y analiza la tensión provocada por la reforma de la Caja Militar. Fue preparado por altos jefes de la fuerza de tierra y circuló en las últimas horas entre sus máximas jerarquías. El contenido de este documento también fue publicado hoy por Búsqueda citando altas fuentes de la jerarquía militar.

Almagro y Casavalle

También fue consultado esta mañana sobre su postura ante los recientes dichos del uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre una posible intervención en Venezuela.



“No me sorprendieron" las declaraciones de Almagro "porque viendo las actitudes que ha tomado el señor a lo largo de su acción como secretario general de la OEA en estos temas ha sido coherente con lo que ha venido desarrollando", opinó el presidente en rueda de prensa.



Y agregó: "Discrepo totalmente, no lo apoyamos en sus dichos y si hubiera un planteo de una reelección en el cargo de secretario general de la OEA el gobierno uruguayo no lo va a apoyar”.



Consultado sobre si con su actitud Almagro se alejo de la línea política del Frente Amplio, respondió: “Yo creo que sí”.

El mandatario dijo que en las próximas horas se reunirá con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para planear un operativo similar al que recientemente se realizó en Casavalle, donde se demolieron viviendas y se realojó a cientos de familias.



Vázquez contó que la reunión con Bonomi será “para diseñar la próxima salida", de la cual dijo no adelantará ahora cómo será, dónde ni cuándo.



El presidente, hablando de las formas en que actúan los narcotraficantes en algunos barrios, dijo que lo hacen "de muchas maneras" y que una de ellas es que los mismos "pueden ganar espacio de poder corriendo a la gente de sus viviendas, asaltando una y otra vez a los modestos comercios" hasta que "los corren , se instalan ellos, le fían a la gente o les dan cosas gratis y congenian o ganan la simpatía del barrio, actúan de muchas maneras".



Vázquez dijo que en los lugares que están recibiendo información que eso sucede, "vamos a actuar".



Agregó que en las próximas horas definirán el lugar y que "va a ser ates de fin de año" que se realice el operativo.