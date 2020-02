Vázquez "sueña" con que "no se pierda ninguno de los derechos"

Este viernes a las 10.00 horas, a dos días de dejar la presidencia, Tabaré Vázquez fue homenajeado en el Casmu por sus 40 años de servicio.

Vázquez, que recibió un placa y se mostró muy emocionado en su llegada al hospital, estuvo acompañado por Danilo Astori y Lucía Topolansky, entre las principales autoridades.

"En esta casa sí que puedo decir queridas y queridos compañeros porque son muchos años de trabajo. Hay muchas caritas jóvenes y caritas de personas que tienen muchas juventudes acumuladas", señaló Vázquez en su discurso.



"Estos días son días muy especiales, muy emotivos, pero de reconocimiento y agradecimiento a lo que nos ha dado la vida y entre esos están ustedes compañeros del Casmu", añadió.



El presidente fue reconocido por sus acciones en la lucha contra el tabaquismo, la promoción de la ley que permite la creación de un fondo de garantía para las mutualistas y la creación del Fondo Nacional de Recursos.

"El sueño es que podamos seguir avanzando en la dirección y en el sentido que traemos; que no se pierda ninguno de los derechos que ha conquistado el pueblo uruguayo", valoró.

Vázquez remarcó que "nadie puede hacer en esta vida cosas realmente importantes en soledad".



"Hubo un gran equipo de compañeros que trabajaron con seriedad para llevar adelante medidas que sin duda han favorecido a gran parte de la sociedad", indicó.



"Que instituciones como el Casmu sigan marcando a nivel internacional que como Uruguay no hay, porque Uruguay es muy respetable a nivel de medicina a nivel social (...) Ojalá Uruguay siga por ese camino porque cada vez va a ser un país más respetado", agregó.

MÁS

Raúl Rodríguez: "Sin este gobierno, el Casmu como es, no sería posible"

Raúl Rodríguez, presidente del Casmu, contó: "Plantemos esto en el consejo directivo, donde tenemos gente de diferente pensamiento, pero nadie dudó en que Vázquez merecía este homenaje por ser uno entre los iguales. Cuando lo planteamos en el consejo y tuvimos el apoyo pensamos que este era un acto institucional porque acá están presentes socios, administrativos y médicos homenajeándolo, lo cual marca una gran diferencia y eso es un orgullo".



"Como médicos tenemos que reconocer la ley contra la lucha por el tabaco

Hace poco me comunicaba con 'Alvarito' (hijo de Vázquez) y le mandaba un chat que me mandaba mi hija de Estados Unidos y me decía: estuve en Grecia y no se podía estar, estaba todo el mundo fumando y notamos la diferencia con Uruguay", sumó.



Rodríguez hizo hincapié también en que "sin este gobierno, el Casmu como es, no sería posible".



"La ley de cuidados que quizás no tuvo todo el apoyo que en su momento merecía porque a veces cuesta que los demás lo entiendan pero es un cambio fundamental para la salud de nuestra población que va envejeciendo y que necesitan cuidados", agregó.