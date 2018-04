Vázquez sobre femicidio: "No podemos poner un policía en cada casa"

Esta mañana el presidente Tabaré Vázquez habló en rueda de prensa, antes de ingresar al Consejo de Ministros en Playa Pascual, y mencionó el nuevo caso de femicidio que enluta a Uruguay.



En Sarandí del Yí, Durazno, una mujer de 41 años fue asesinada por su esposo, un hombre de 52 años. Con este nuevo crimen, ya son diez los femicidios ocurridos en Uruguay en lo que va del año.



"No podemos poner un policía en cada casa para controlar la violencia doméstica que pueda existir”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Tenemos que desarrollar todas las acciones necesarias, educativas, sociales, culturales, médicas, para tratar de evitar este flagelo tan lamentable y repudiable como es el femicidio o la muerte de niños".



Según supo El País, el femicidio ocurrió en la calle Luis Alberto de Herrera y Ellauri. Por motivos que se investigan, el hombre atacó con un arma blanca a la mujer y la apuñaló en el pecho. Luego, el hombre se retiró al fondo de la casa donde se quitó la vida, ahorcándose. Tenían tres hijos en común.

información útil

VIOLENCIA DOMÉSTICA



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.