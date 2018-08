Vázquez crece en simpatía y el oficialismo se defiende de Lacalle

hay dos cosas que complican al gobierno de Tabaré Vázquez: la seguridad y la economía. Esto llevó a que la percepción de la gente sobre el gobierno y el desempeño del mandatario hayan registrado una leve caída en el último mes. Sin embargo, la simpatía que la ciudadanía tiene del jefe de Estado mejoró en la última medición de Equipos Consultores y se posicionó como el líder con mejor saldo neto.

Así como en el año pasado la figura de Raúl Sendic afectó sustancialmente la imagen del gobierno, ahora está ocurriendo que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el del Economía, Danilo Astori, complican la percepción de la gente sobre el mandato frenteamplista.

A esto se suma que el senador y precandidato blanco Luis Lacalle Pou ha dirigido todos sus dardos al gobierno del Frente Amplio. En sus últimas apariciones públicas repitió que el gobierno de Vázquez se terminó, que el proyecto del oficialismo está agotado y que solo resta esperar el cambio de mando si se quieren ver resultados diferentes.

Este discurso ha generado gran molestia en el entorno del presidente Vázquez. El mandatario tiene la decisión de salir a enfrentar esas acusaciones y mostrar el trabajo que se está haciendo, señalaron a El País fuentes consultadas del gobierno.

A pesar de eso el equipo del presidente es consciente de las dificultades y problemas serios que se viven en materia de seguridad pública. Y en ese sentido esperan que se comience a ver resultados de varias de las medidas que se han adoptado en estos últimos meses.

Sin embargo, en el análisis del equipo de gobierno se tiene presente que muchas de los señalamientos que vienen de la oposición son producto del "ferviente ambiente electoral".

En la pasada encuesta de Equipos de abril, Vázquez registró una simpatía de 39% y en la reciente medición de julio subió a 40%, según el estudio al que accedió El País. El resto de los políticos bajaron. José Mujica —que es el segundo en el ranking de popularidad— pasó de 44% de simpatía a 41%. Daniel Martínez también bajó: de 34% a 31%, aunque como registra menos "antipatía" su saldo neto de popularidad es de -6.

La vicepresidente Lucía Topolansky cayó de 30% a 28% de simpatía. El ministro de Economía, Astori pasó de 23% a 22%, pero al registrar 58% de antipatía es uno de los frenteamplistas con menor popularidad (-36); solo supera a Sendic y a Bonomi. Los dirigentes de la oposición también registraron caídas en la simpatía que despiertan en los uruguayos.

Falta de respeto.

El subdirector de la Oficina de Planeamiento y presupuesto (OPP), Santiago Soto, sostiene que las críticas del blanco Lacalle Pou, repitiendo que se terminó el gobierno del Frente, surgen porque no tiene otra cosa que decir.

El jerarca dijo que el gobierno tiene presente que hay una serie de desafíos y dificultades, pero que eso no puede llevar a infravalorar el trabajo que se está haciendo en la administración.

"En noviembre de 2015 el principal líder de la oposición (Lacalle Pou) decía que el presidente estaba ausente; esa fue la primera vez que se lo escuchó. Capaz que no le gusta este presidente, pero es el que eligió la ciudadanía. Es poco serio. Vázquez puso a andar un conjunto de transformaciones en un contexto muy complicado y con muchas dificultades arriba de la mesa", dijo Soto a El País.

Para el subdirector de la OPP el líder blanco tiene desconocimiento "por falta de interés —dijo— sobre la realidad en todo el territorio nacional".

"Si salieran a conversar con los intendentes, con la ciudadanía, capaz les falta diálogo. Hay dificultades. Bienvenidas las críticas, es el rol de la oposición, pero hoy hay factores electorales que incrementan la virulencia a algo que no es real", señaló.

El joven dirigente frenteamplista sostiene que se le está faltando el respeto al presidente Vázquez. "Decirle al primer presidente de la izquierda del Uruguay, y a una de las personas que logró ser presidente dos veces en el país por vo-to directo, que es un presidente ausente apenas asume el mandato, me parece liviano", opinó.

Al ministro de Transporte, Víctor Rossi, ya le tocó pasar por un escenario electoral en 2009 y dice que estas críticas al gobierno son entendibles. "Me causa un poco gracia. He visto que alguno está empeñado en decir que no se hace nada, y hay obras en todo el Uruguay como nunca se vio antes. A esta fecha hay 150 obras en marcha", comentó a El País.

Para él, hay un "desdibujamiento de la realidad" con fines políticos electorales. "Hay desconocimiento y negación. El hecho de no querer aceptar que hay un conjunto de temas que se han concretado —y que seguimos en esa línea sin abandonar el plan— da un poco de lástima", dijo Rossi.

En la pasada campaña electoral el debate sobre la necesidad de mejorar la infraestructura fue central. La oposición dijo que Uruguay necesitaba un shock de inversión para mejorar las carreteras. "Hoy el tema no está tan presente, será que estamos haciendo bien las cosas. Pero no los escucho hablar de eso", dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas.

Crecimiento y el recuerdo de la crisis de 2002 El déficit fiscal es un punto central entre las preocupaciones del gobierno. Esto es plenamente asumido por el ministro Danilo Astori, quien ya anunció que se incumplirá con la promesa electoral.



El gobierno se comprometió en el inicio a bajar el déficit a 2,5% del PIB cuando lo habían tomado en 3,5%. Hoy está en 4%.



A pesar de esto el oficialismo destaca el ciclo ininterrumpido de 14 años de crecimiento y haberse desacompasado de la región. "Tenemos desafíos y dificultades. Pero todos los uruguayos que tenemos más de 20 años podemos valorar el significado real de la palabra crisis; crisis fue lo que Uruguay vivió en el 2002", dijo el subsecretario Pablo Ferreri días atrás. Los frenteamplistas destacan que no es menor que los dos grandes —Brasil y Argentina— han ingresado en dificultades económicas complejas y Uruguay a pesar de eso mantuvo su racha de crecimiento económico.



Tercer gobierno del Frente Amplio Si bien hay un diagnostico en el gobierno de cuáles son problemas que tienen que enfrentar, hay cierto malestar en varios actores por cómo se tratan los temas. Desde el oficialismo se entiende que la oposición y los medios de comunicación están siendo injustos con el mandato de Vázquez.



Ayer de tarde, en Colonia, el canciller Rodolfo Nin Novoa se molestó con un periodista de Telemundo (Canal 12) cuando lo consultó si no le preocupaba el nivel al que se había llegado con el déficit fiscal.



"Me preocupa el tema. Pero el 80 % del gasto del déficit está orientado a las políticas sociales. ¿Ustedes quieren que no haya políticas sociales? Bueno, agarren el gobierno, ganen el gobierno, dejen a la gente con menos posibilidades de salud, menos posibilidades de enseñanza, de empleo", respondió el ministro de Relaciones Exteriores y cortó la nota.



Por otra parte, también se han generado diferencias internas en la cúpula del gobierno. El pasado lunes 30 de julio el presidente Vázquez cortó una discusión entre los ministros Danilo Astori y Ernesto Murro, quienes debatían la situación de la empresa Pili. El primero defendió la postura de no incrementar el gasto, y el de Trabajo dijo que había que salvaguardar los puestos con un préstamo flexible.



Vázquez ordenó al ministro Astori encontrar como sea un millón y medio de dólares para prestar a la empresa láctea de Paysandú. La propuesta la espera este lunes en la reunión del Consejo.

¿Quién es el blanco con mejor simpatía?

Desde febrero a la fecha los tres senadores blancos que aspiran a ganar la interna del Partido nacional han perdido simpatía de la gente. Los datos surgen de la última encuesta de Equipos Consultores de julio.

Sin embargo, Luis Lacalle Pou es el que aparece mejor posicionado entre los tres. El líder del sector "Todos" registró una simpatía de 31% y una antipatía de 52%. En la pasada encuesta acumulaba una simpatía de 34%.

Esto lo coloca hoy con una popularidad (simpatía menos antipatía) de -21. A su vez tiene un desconocimiento de su figura casi nulo: solo un 1% dijo no saber quién es.

En segundo lugar aparece Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, con 24% de simpatía (antes tenía 26%) y una antipatía de 56%. Su saldo de popularidad es de -32 y también tiene un muy bajo desconocimiento: 2%.

Verónica Alonso, quien fue la última en oficializar su precandidatura a la Presidencia, acumuló un 14% de simpatía, bajando dos puntos porcentuales frente a la anterior medición.

La senadora tiene 35% de antipatía, lo que le da una popularidad de -21. Sin embargo en este caso el desconocimiento de la figura aun es alto: 36% de la población no sabe quién es.

Los restantes líderes de la oposición también registraron una caída en su simpatía, con la excepción del colorado Pedro Bordaberry quien se mantuvo en 25%.

Sin embargo él ya anunció de forma oficial que no se presentará en las próximas elecciones.

El líder del Partido Independiente Pablo Mieres bajó en simpatía de 12% a 11%. Edgardo Novick del Partido de la Gente tiene 11% de simpatía, cuando en la pasada encuesta acumuló 12 puntos.

Víctor Rossi - Ministro de Transporte "Es evidente que hay algunos que se les nota el deseo personal de que todo fracase y que no se concrete nada. Se les nota, es lamentable pero es así. No sabemos si es desconocimiento o negación".

Santiago Soto - Subdirector de OPP "En noviembre de 2015 Lacalle Pou decía que el presidente estaba ausente; esa fue la primera vez que se lo escuchó. Capaz que no le gusta este presidente, pero es el que eligió la ciudadanía. Es poco serio".

Luis Lacalle Pou - Precandidato blanco "Este gobierno ha sido un campeón en poner excusas, cuando se le gasta una la desecha e inventa otra. El gobierno no está en lo que tiene que estar, este un gobierno que se entregó".