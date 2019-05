Vázquez contó por qué no fue al velorio de Jorge Menéndez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Tabaré Vázquez explicó esta mañana que el mes pasado no concurrió al velatorio ni al sepelio del exministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, porque consideró que su presencia podía generar una situación de tensión en el lugar: “Para evitarlo en un momento tan triste y particular, opté por no ir”, sostuvo.

De todas maneras, aclaró que envió el saludo correspondiente a la familia de Menéndez.



En el marco de su visita por la inauguración del Hospital de Colonia, el presidente fue consultado por su ausencia aquel día y también sobre qué pudo haber fallado en relación a la polémica que terminó con un cambio de integrantes de la cúpula militar, y dijo que él recibió el 11 de marzo la información directa del ministro Menéndez, y ese mismo día dio la orden de que todo pase a la Justicia.

“Nos dimos cuenta por una publicación que hizo un señor periodista en un medio de la capital de los sucesos que habían planteado. En ese momento averigüé dónde estaba el expediente y me dijeron que todavía no había pasado a la Justicia, y habían pasado 20 días. Consideré que no era lo correcto y lo que el presidente había pedido. De ahí que se planteara la situación y el entonces ministro y subsecretario presentaran su renuncia”, dijo.

Los restos del exministro de Defensa, que falleció el 11 de abril a los 67 años, fueron velados en la ciudad de Durazno. El sepelio fue en el Cementerio de la ciudad de Durazno y a pesar de que el presidente había dispuesto honras fúnebres, la familia de Menéndez las rechazó. Algunas autoridades del gobierno estuvieron presentes ese día.