Vázquez saludó a Bolsonaro y dijo que aceptaría ir a la asunción el 1° de enero

Esta mañana el presidente Tabaré Vázquez analizó en el Consejo de Ministros con los titulares de las diferentes carteras el resultado electoral de ayer domingo en Brasil, donde ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro.

“Quiero expresar en nombre del gobierno y el mío propio el reconocimiento y el saludo al señor presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro”, comenzó diciendo el Vázquez.

Y señaló que en segundo lugar el gobierno quiere “reconocer también la excelente, la verdaderamente importante manifestación ayer del pueblo brasileño dando una muestra de civisimo y democracia muy profunda que los uruguayos todo reconocemos y agradecemos”.

El jerarca dijo que el gobierno nacional expresa su “deseo” de “seguir manteniendo pero profundizar aún más las excelentes relaciones comerciales, políticas, sociales de convivencia en la frontera que historia han tenido los pueblos hermanos de Brasil y Uruguay”.



Y agregó: “En ese sentido expresar nuestra disposición a mantener los caminos de diálogo encuentro y entendimiento para avanzar en una mejor aún si es posible relación entre nuestros países”.

El presidente contó que hoy lunes llamará por teléfono a Bolsonaro “para saludarlo y felicitarlo”.

Adelantó que no tendría inconveniente en asistir el próximo 1° de enero a la asunción si es invitado. Pero "cuando se baila se baila entre dos, yo fijé cual era mi posición al respecto", sostuvo.

Consultado por las recientes declaraciones de quien será el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, quien criticó al Mercosur y dijo que el bloque regional no será una prioridad para el próximo gobierno brasileño, el presidente uruguayo dijo que la experiencia le ha enseñado y que teniendo “cinco campañas electorales encima, es oportuno y precautorio esperar a que los acontecimientos hablen por sí mismos y no por declaraciones que se hacen a veces fuera de un contexto y que pueden llevar a que se tomen medidas a veces distintas de las que se han propuesto en una campaña electoral”.



“En ese sentido tendríamos que esperar a ver el nuevo gobierno cuando empiece actuar qué actitud va a tener con el Mercosur, no me atrevo a hacer futurismo con ese tema”, agregó.

Ante la pregunta de por qué el gobierno uruguayo “demoró tanto” en hacer una declaración tras el triunfo de Bolsonado, Vázquez señaló que “fue ayer el triunfo, se supo en horas de la noche y entendimos que para actuar con seriedad y responsabilidad que correspondía que era mejor que en lugar de hacer una declaración por Twitter, el presidente de la República expresara hoy ante los medios de comunicación y seriamente la posición de Uruguay al respecto”.



“Era muy fácil hacer un Twitter o publicar en la web de Presidencia lo que acabo de decir pero entendimos que le daba más formalidad y seriedad al tema que lo hiciéramos como lo acabamos de hacer”, añadió.