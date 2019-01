"No aceptamos que se diga que este gobierno va a entregar un país en crisis", dijo Vázquez

El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, realizó este miércoles un balance de su gobierno en el cierre del ciclo 2018 de los Almuerzos de Trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).



Vázquez decidió hacer un racconto de lo que ha logrado el gobierno nacional en este período, "que además tiene raíces en periodos anteriores", señaló.

El presidente aseguró que el país tuvo "un crecimiento sostenido" durante 16 años, una cifra de la que "no hay antecedentes en la historia" de Uruguay, indicó. Además aseguró: "no entramos en recesión en diciembre de este año".



"No aceptamos que se diga que este gobierno va a entregar un país en crisis", agregó.



"Uruguay no entró en recesión y no va entrar", insistió Vázquez, y añadió que que se registrará un crecimiento de entre 2% y 2,5%. "Para la región los vientos de cola soplan igual para todos los países", indicó.



"Nosotros queremos crecer y que ese crecimiento incluya a todos los uruguayos, sobre todo a los que más lo necesitan", dijo.

Vázquez indicó que el crecimiento de la economía "es el trabajo de muchos años, de muchos gobiernos" pero que además "es mérito de todos los uruguayos".



En tanto, en materia de seguridad el presidente afirmó: "Sabemos que en este tema tenemos problemas". Sin embargo aseguró que en 2016 y 2017 hubo una baja sostenida de las rapiñas debido al PADO.



También afirmó que se desarticularon más de 1.200 bocas de drogas y que se instalaron más de 5.000 cámaras en todo el país. El presidente mencionó los operativos que permitieron "recuperar la autoridad" en varias zonas de la capital. Todo "sin disparar un tiro".

Por otra parte, al ser consultado sobre la posición de Uruguay frente a la situación de Venezuela Vázquez indicó que en el periodo comprendido desde que comenzó su último gobierno hasta ahora se han pronunciado sobre la situación en el país caribeño en total 29 veces.



Además expresó que la expulsión de Venezuela del Mercosur fue más fuerte que la declaración del Grupo de Lima "que salió cinco días después". "Fuimos mucho más drásticos en el Mercosur", aseguró.

El presidente también habló de lo que se logró en materia tributaria. En primer lugar indicó que se llevó adelante la reducción de impuestos indirectos a través de un plan de "consolidación fiscal".



"En este caso de consolidación fiscal no se rebajaron los salarios en las jubilaciones de ningún trabajador, jubilado o pensionista", explicó. y agregó que también se propuso que el "peso tributario no recayera en las personas de menores ingresos".



Con respecto al empleo, Vázquez indicó que entre 2015 y 2017 los salarios reales crecieron y alcanzaron un aumento de 6,2% acumulado.

El presidente mencionó los avances que se lograron con el Sistema Nacional de Cuidados (SNC), con el plan de descentralización, lo realizado en materia de educación, el Plan de Vivienda Nacional, la Política Tributaria, infraestructuras, el plan integral de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista.



Vázquez expuso detalles de cada una de estas áreas. Dijo, por ejemplo, que está "seguro" que "cualquiera sea el próximo gobierno" va a continuar con el trabajo que se está haciendo con el SNC. Repasó también los cursos que hubo para formar a las personas que trabajan en el área y la cantidad de consultas que recibe el portal del SNC, entre otros puntos.

Sostuvo, además, en el caso de la descentralización, que ésta "fue una bandera política muy importante" que pretendió llevar adelante desde cuando fue intendente de Montevideo y agregó: "Sé muy bien las dificultades que tienen los gobiernos locales para llevar adelante sus programas cuando no reciben recursos de los gobiernos centrales".



Destacó, por ejemplo, que en este periodo de gobierno se crearon más municipios. Agregó que "Uruguay es el único país de la región que tiene la electrificación para casi el 100% de sus habitantes". Y en relación al gobierno digital, mencionó que "hoy el país tiene una conexión trans- oceánica con el primer cable submarino que conecta a Uruguay con Estados Unidos".



No dejó de mencionar el Plan Ceibal y el Ibirapitá y dijo: "Ninguna tablet terminó, como se decía, siendo una tabla de picar verdura en una cocina del país", dijo el mandatario.



Entre los presentes, y en la misma mesa que estaban sentados el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, estaba también el ex capitán de la Selección Uruguaya de Fútbol, Diego Lugano.

El empresario de Buquebus Juan Carlos López Mena, también estuvo presente en el almuerzo.