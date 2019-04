Vázquez asegura que no leyó las actas del Tribunal de Honor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Tabaré Vázquez habló hoy luego de la crisis militar desatada por las confesiones del exmilitar José Gavazzo en el Tribunal de Honor.

En declaraciones concedidas al periodista Gabriel Pereira en VTV noticias reconoció que no leyó las actas militares en las que Gavazzo confesaba haber arrojado al río Negro al tupamaro Roberto Gomensoro. " Yo no puedo estar leyendo 50 expedientes. Yo no homologué lo que actuó el Tribunal, homologué parte del fallo y no homologué otro", dijo aclarando cómo fue que se actuó desde Presidencia en esta instancia.

Vázquez dijo que fue el ministro de Defensa (Jorge Menéndez) el que le advirtió que debía leer el informe de Manini. "En ese momento cuando hablo por teléfono con el ministro de Defensa, me dice: 'también hay un informe firmado por el comandante Guido Manini Ríos que me parece lo tenés que ver´. Le dije 'bueno venite mañana, traeme esas resoluciones de homologar algo y no otro y traeme ese informe'", dijo Vázquez.

"Cuando leo el informe noto dos cosas: una era un ataque muy fuerte a uno de los poderes del Estado. Y dos las consideraciones por las cuales el Tribunal de Honor había determinado por lo que tenían que pasar a reforma Gavazzo y Silveira", agregó.

"Lo de Manini, el ataque a la Justicia no es de recibo, no lo puedo tolerar y tomé el paso siguiente. Pero también digo, acá hubo una persona que siendo inocente estuvo preso y hay otras dos personas que sabiendo que era inocente dejaron que estuviera preso, lo dice el informe entonces dije acá hay que ver quién era el culpable"

Vázquez asegura en esas declaraciones que saca dos conclusiones: remover a Manini por sus apreciaciones contra la Justicia civil y que Silveira y Gavazzo dejaron que el coronel Juan Gómez fuera preso y era inocente.



"Entonces la dije al ministro de Defensa 'hablá con el doctor Toma, decile que voy a firmar estas dos resoluciones y que esto lo pase a la Justicia´", agregó.

Vázquez dijo que “evidentemente hasta este momento donde declara Gavazzo había un pacto de silencio” y que queda claro que “hubo torturas, muertes y desapariciones” y que “ahora uno de los actores principales lo reconoce (…) No hay suposiciones, es la realidad”.

“Hoy nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles y que no hubo intención de desaparecer gente”, agregó el mandatario. “Ahora ya está, hay declaraciones”. “Para resumir, me parece que hay un capítulo importante del accionar del gobierno, que comprende una fase legal, una política e institucional”, señaló, diciendo que en la parte legal la que resolverá es la Justicia. Política e institucionalmente, dijo: “No le quiero sacar la cola a la jeringa, asumo toda la responsabilidad política”.

El presidente Vázquez no se refirió explícitamente sobre la información publicada esta mañana por El País, en la que se informa que el ministro Menéndez concurrió con dos abogados a informarle al secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma del contenido de las actas. Al respecto, el periodista Gabriel Pereira agregó que Vázquez no profundizó en ese hecho pero que volvió a insistir con que "todos estamos sometidos a la Justicia, incluso Toma está sometido a la Justicia".