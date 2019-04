Es "miserable" la resolución del PI de retirarse de La Alternativa, dijo Valenti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una carta abierta dirigida al senador Pablo Mieres, el publicista e integrante del grupo Navegantes Esteban Valenti consideró que la resolución del Partido Independiente de retirarse de La Alternativa es “miserable”.

“La resolución que ustedes adoptaron a solo 10 días del lanzamiento de la fórmula paritaria es una reverenda porquería, tan miserable como agarrar la pelota (el lema) y llevárselo para la casa para que los otros tres grupos que la integramos no podamos participar de las elecciones, porque se han vencido todos los plazos legales para inscribir un nuevo lema”, afirmó.

Valenti consideró que lo que determinó la ruptura es “haber perdido la confianza de que Navegantes, en el balotaje, votará al candidato del Partido Nacional. Al que si ya tiene resuelto votar el Partido Independiente”.

“Nos fuimos del FA porque repudiamos esa forma de anteponer el poder, en este caso algún cachito de poder acordado con los blancos a la verdadera política, a la transparencia y sobre todo a la libertad. Porque lo que no se quiere es que tengamos la libertad de decir nuestra opinión. Ahora ustedes pueden mentirles cómodamente a los ciudadanos”, subrayó Valenti.

Además señaló que “en el colmo del delirio”, el Partido Independiente exigió que Navegantes emitiera una declaración renunciando a sus opiniones. “Es decir que pretendían que además de esa inmoralidad, nos suicidáramos en público, para gloria de su alianza con los blancos. ¿Se lo habrá reclamado alguien?”, preguntó en tono irónico.



Valenti dijo que debió hacer “autocrítica” por tragarse” la pastilla de la generosidad” y de la pluralidad del Partido Independiente. “Hay algo que he aprendido una vez más, lo malo no es la política, son ciertos políticos que por un cacho de queso, como decía (Líber) Seregni, son capaces de cualquier cosa. Y comprendo cada día más a los ciudadanos que asqueados quieren votar en blanco o anulado”, señaló.



“Hay que pensar si a estos políticos no hay que pegarles un buen susto y constituir un movimiento ciudadano que les respire en la nuca por sus errores, sus porquerías, sus corrupciones, sus claudicaciones y también con capacidad de propuestas y de generar ideas”, afirmó Valenti.



La carta finaliza: “Sin siquiera saludarlo, le deseo un buen fracaso en su intento de disfrazar el rastrillo camuflado de votos para el Partido Nacional. Nosotros no votaremos ni a uno ni a otros, somos ciudadanos enojados y con principios”