UTE tiene 34.000 clientes en situación de corte; director descartó cese de servicio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Felipe Algorta, director blanco de UTE, señaló este lunes que hasta el momento hay 34.000 clientes en situación de corte del suministro eléctrico - aquellos que adeudan más de dos meses del pago de la factura-. Sin embargo, agregó que "esto no significa que la UTE los vaya a cortar, porque para que pase eso realmente tendría que estar normalizado el país, y hoy por hoy no es lo que está pasando".

En diálogo con el programa "Informativo Carve" (Radio Carve), Algorta remarcó en esa línea que desde el 13 de marzo -cuando se informó acerca de los primeros cuatro casos de COVID-19 en Uruguay- UTE "no ha cortado ningún servicio. No lo ha hecho porque forma parte como empresa pública de una estrategia país, y atendiendo a la situación general lo que ha optado es por buscar planes de financiamento a largo plazo".

El director de UTE contó que en agosto pasado, cuando había unos 28.000 en situación de corte, se les ofreció comenzar a pagar la deuda pendiente a partir de octubre "a 12 cuotas sin interés y sin ningún recargo". Dicha posibilidad para financiar a largo plazo sigue vigente. Se puede acceder por agenda web de UTE, así como vía WhatsApp (098 193 000), o a través del mail de la empresa pública ([email protected]).

Algorta señaló que UTE ha volcado $800 millones "en beneficios y en financiamientos que ha dado la empresa desde marzo (2020) a la fecha".

Fernanda Cardona, directora de UTE por el Frente Amplio, había afirmado el 30 de diciembre, -horas más tarde del aumento de tarifas diseñado por el Poder Ejecutivo-, que próximamente surgirían "casi 30.000 cortes de servicio".

Ante esto Silvia Emaldi, presidenta del ente energético, fue consultada por El País y respondió: "El directorio de UTE y la gerencia comercial no tienen previsto realizar cortes a los clientes residenciales. Lo que el directorio definió hace unos meses fue que, a partir de octubre, empezaban a cobrarse en 12 cuotas aquellos consumos que la gente no había podido pagar durante la pandemia".

"No hay ni una sola orden de corte previsto para los clientes residenciales. No sé a qué se refiere la directora Cardona, porque no hay ninguna decisión del directorio al respecto", había subrayado Emaldi.