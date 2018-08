UTE refuerza la inversión: para el sindicato no alcanza

UTE salió a informar que acordó con el Poder Ejecutivo un refuerzo presupuestal para este año de US$ 12,5 millones, de los cuales se asignarán US$ 6,3 millones a Transmisión, luego de que El País informara el miércoles que un informe técnico de la empresa, de agosto de 2017, consideraba insuficientes las inversiones previstas para asegurar la calidad del servicio en este año y el próximo. El informe decía que podía haber molestias "sensibles" para los usuarios. Los montos adicionales son considerados insuficientes por el sindicato de la empresa y por el diputado blanco Pablo Abdala, que quiere que el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, vaya al Parlamento a informar.

Precisamente, Casaravilla le dijo a la página web de UTE que el refuerzo se acordó luego de la evaluación técnica de agosto pasado. "Durante este año se ha ido ejecutando el monto asignado y se llegará a fin del 2018 con el 100% ejecutado en esta área", explicó Casaravilla.

El jerarca está de licencia y el vicepresidente de UTE, César Briozzo, no respondió el llamado de El País.

"UTE ya planificó y sometió a consideración del Poder Ejecutivo el presupuesto 2019 y el Plan de Inversiones 2019-2023. En este plan se prevé una inversión total de 1.290 millones de dólares en el período y de US$ 453 millones particularmente en redes de Distribución", agrega la información que UTE colgó en su página. En el mismo lapso en Trasmisión se invertirán US$ 282 millones. "En los últimos ocho años UTE ha destinado a la construc- ción de redes de Trasmisión, US$ 530 millones", indica UTE. Por otro lado, la inversión en infraestructura de generación entre 2010 y 2019, superará los US$ 1.000 millones.

La información la facilitó UTE luego de que la ministra de Industria, Carolina Cosse, dijera a Subrayado que había pedido a las autoridades de la empresa eléctrica información adicional y que "me llaman poderosamente la atención los cortes por lo grandes". Hacía referencia al prolongado apagón que en julio afectó varias horas a 45.919 usuarios (ver nota aparte) que, recordó, no fue provocado por condiciones climáticas adversas. De todas formas, señaló que consideraba que los cortes pueden no tener que ver con la falta de inversión "porque en ingeniería no todo es inversión".

Presidencia también colgó los datos de UTE Sugestivamente, la Presidencia de la República publicó en su página web la información también disponible en la página de la empresa eléctrica. En julio el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, le dijo a Radio Uruguay que "el promedio de cortes de luz en el área metropolitana es de 10 horas". "Eso no ha cambiado en años. Los sistemas se rompen y no tienen calidad infinita. Estamos acostumbrados a que la calidad del servicio ha mejorado mucho", sostuvo.



El apagón de UTE de julio llevó a que la empresa eléctrica agilitara la inauguración de su cuenta de Twitter para informar a la población sobre sus servicios. La interrupción del suministro había afectado a los barrios de Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas y parte de Pocitos.

Poco convencidos.

En el sindicato de UTE siguen creyendo que falta tanto inversión como personal. El dirigente Gabriel Soto (quien presidió el sindicato) dijo a El País que los montos adicionales anunciados "no es nada, es muy poquito". Y fue crítico con la calidad del servicio. "En Montevideo está complicado por todos lados. Hay barrios enteros que se quedan 3, 4 días sin luz. No tenemos casi gente laburando en la calle. Estamos recontraescasos en la parte operativa", señaló. Para Soto, la falta de personal es un elemento crítico y sus efectos son relevantes particularmente en el interior del país, donde a veces los trabajadores de UTE deben viajar 150 kilómetros para hacer arreglos.

UTE tiene unos 6.626 funcionarios. Según Soto, de cada tres vacantes solamente se están cubriendo dos. "En 2013 la reestructura indicó que en este año debería haber 8.400 funcionarios. UTE hoy no tiene la gente para atender el consumo. Además, tuvo un recorte de inversión que de los planeados US$ 2.300 millones pasó a US$ 1.200 millones. No creo que se hayan hecho inversiones innecesarias. El tema es lo que quedó sin hacer", dijo Soto.

El diputado nacionalista Pablo Abdala consideró que la información que brindó UTE "fue a las apuradas y a requerimiento de Cosse y no convence". Sostuvo que Casaravilla debe comparecer en el Parlamento. Abdala lo convocó el 23 de julio pero el jerarca hizo saber que no puede comparecer hasta octubre. Abdala señaló que el informe técnico de UTE de 2017 "describe algo no meramente coyuntural". "Creo que se dejaron estar", dijo con respecto a la empresa eléctrica. "No es admisible que haya cortes prolongados como el de julio en una empresa con el nivel de facturación de UTE, que vuelca cientos de millones a Rentas Generales", agregó.

UTE es la empresa pública que más aporta a Rentas Generales. En 2017 ganó US$ 492 millones de los cuales volcó US$ 220 millones a Renta Generales, muy por encima de los US$ 114 millones que entregó Antel. En 2016 traspasó US$ 217 millones.

Serán compensados 2.682 usuarios con el 27% de sus pagos habituales

El diputado blanco Pablo Abdala cursó un pedido de informes sobre los apagones este año que no le ha sido respondido, pero la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) sí le con- testó sus preguntas sobre la solicitud específica que le hizo por un corte el pasado 1º de julio en Montevideo: le informó que fueron afectados 45.919 usuarios. A 30.000 usuarios se les restituyó el servicio en menos de 10 horas pero el resto debió esperar más que ese lapso. Incluso 2.682 debieron aguardar 26,2 horas. Todo se originó por un incendio en la Estación Montevideo G, en el barrio Paler-mo. A 15.399 usuarios les corresponde una compensación, de acuerdo con los cálculos de la Ursea. Las compensaciones calculadas por Ursea oscilan entre un poco significativo porcentaje del 0,18% de la facturación promedio mensual del usuario hasta el 27,81% para el caso de los 2.682 hogares que se quedaron sin luz más de 26 horas. "La compensación se efectiviza como descuento en su factura una vez que se hayan realizado todos los cálculos de datos relacionados con el semestre, lo que se concreta durante el siguien-te semestre", informa la Ursea.

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla ha dicho que los cortes de energía de este año se ubican dentro de lo "es perable". "Los cortes de servicio este año no se han apartado de lo que ha sido común en años anteriores", dijo.