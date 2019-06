Los uruguayos dieron un “leve giro hacia la derecha”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos 15 años los uruguayos pasaron de un pensamiento conservador o de derecha a uno progresista o de izquierda, para regresar lentamente a posiciones conservadoras. El cambio en las opiniones dominantes atraviesa generaciones y estratos. Y más allá de que las ideas de “izquierda” siguen siendo mayoritarias entre los universitarios, por ejemplo, la tendencia parece indicar que las nuevas generaciones son menos “progresistas”. Un estudio observa estas tendencias y cómo incidieron en los resultados electorales en 2004, en 2009, 2014 y cómo se proyecta para este 2019. En pocas palabras, los uruguayos han vuelto a ser conservadores luego de una “aventura progresista” de tres lustros.

Como sucede con los péndulos, los uruguayos tienden a situarse en el centro: ni “muy muy”, ni “tan tan”. Es una característica muy similar a lo que ocurre en el resto de la región. Pero, hecha esta aclaración, un análisis del economista Matías Brum, en el blog Razones y Personas, muestra que previo a 2004, año en que la izquierda llega al gobierno por primera vez, la orientación ideológica de los uruguayos se posicionaba del centro a la derecha. Y, desde entonces, del centro a la izquierda aunque con una leve “derechización” desde 2015.

“Ya no quiero ser soldado de una idea, ni rebaño de la izquierda o la derecha, me resisto a etiquetar a las personas, y me cago en la locura de esa brecha”. La murga Agarrate Catalina cerraba con estos versos un bloque de su espectáculo dedicado a “Las causas perdidas”. ¿Una murga cantaba esto? ¿Es el fin de la ideología?

El muro de Berlín cayó y, con su desplome, hay quienes insisten en que la dicotomía “izquierda-derecha” es cuestión del pasado. Tal vez por eso, o por “marketing electoral”, a varios de los precandidatos a la Presidencia les complica autodefinirse en términos ideológicos. Bajo esta mirada, también, “los fachos” y “las focas” son solo guiños para Twitter.

El cientista político Mauro Casa, sin embargo, no se conforma con ese razonamiento y contraataca: cuando a un ciudadano uruguayo se le pide que se ubique en una escala de cero al 10, siendo el cero lo más a la izquierda y el 10 lo más a la derecha, más del 85% de las personas es capaz de colocarse en un lugar. Eso legitima la identificación ideológica. Entonces, ¿cuán “fachos” o “progres” son los uruguayos?

Matías Brum es doctor en Economía e investigador del Instituto de Economía de la UdelaR. Aprovechó el clima electoral -y su bagaje académico- para analizar cómo ha evolucionado la orientación ideológica de los uruguayos desde 1995, fecha en que la encuesta Latinobarómetro empezó a incluir esta variable. Y los resultados parecen estar alineados a los cambios en el poder.

Lo más evidente es lo que sucedió con la alternancia de 2004. Por aquel entonces ocurrió “algo”, llámesele recesión económica, crisis política en Argentina o crisis de 2002, que motivó un cambio en las opiniones de las personas.

“No sé si es lo de (Raúl Sendic), el manejo de UPM, las cianobacterias, el déficit fiscal, la falta de cambios en educación, o todo esto junto más las críticas de la oposición y de los analistas”. Pero, en las cifras, se ve que desde 2015 “estaría habiendo un cambio como el de 2004” aunque al revés: de izquierda a derecha, explicó Brum.

Orientación ideológica de los uruguayos.

Los cambios de orientación ideológica, dice la literatura científica, pueden darse por dos motivos: porque una población cambia sus características (hay más jóvenes o más universitarios) o porque las propias personas viran su opinión más allá de su edad, sexo o formación.

Brum aplicó un método estadístico (conocido como Oaxaca-Blinder) para intentar entender qué está pasando en Uruguay. Para esta elección votará un porcentaje mayor de jóvenes universitarios que en pasadas ocasiones. Las características de esa población -identificada con ideas más de izquierda- haría pensar en un aumento de las ideas “progresistas”. Pero, al aplicar el modelo de estudio, descubrió algo distinto: los jóvenes ahora son menos “progres”, los educados son menos “progres” y la gente ha cambiado de opinión. Dicho de otro modo: “Ser universitario te sigue ‘haciendo más progre’ que a un tipo con primaria completa, pero menos que antes”.

¿Qué está pasando? Para Jorge Lanzaro, profesor titular de Ciencias Políticas en la UdelaR, “la propia competencia política” es la explicación a los movimientos hacia la izquierda o la derecha, sobre todo en un sistema político como el uruguayo “con partidos fuertes”.

Si las elecciones fueran una cuestión de mercado -en que los partidos y candidatos son la oferta, y los electores la demanda- los partidos se mueven a captar a la demanda, pero también los electores se mueven hacia la oferta.

“El corte izquierda-derecha no ha existido desde siempre. En su época, nadie identificaba al viejo (José) Batlle como un hombre de izquierda. Tampoco nadie identificaba a (Luis Alberto) Herrera como un hombre de derecha. Ese corte se viene instalando a partir del desarrollo de la izquierda en el Uruguay, a mediados de los 60 y se fortalece en los 80”, explicó Lanzaro.

En pocos meses, cuando sea la recta final de la elección nacional, es de esperar que “el discurso de los candidatos tienda a captar a la mayor parte del electorado que está en el centro”. Pero ahora, en medio de una competencia interna, “hay corrimientos más hacia los extremos”.

El ejemplo más claro, recordó Lanzaro, “fue la imagen de José Mujica en la campaña de 2009: en la puja interna se mostró como el hombre de izquierda frente a Danilo Astori y, una vez sorteada esa etapa, corrió su discurso y actitud hacia el centro para tender puentes con los sectores más moderados”.

Como terminaba cantando Agarrate Catalina: “Ya no sé qué dice aquel que dice hablar por mí”. Las elecciones dirán.

El centro le gana al Focapalooza y agropalooza

Cuando el movimiento Un Solo Uruguay realizó su primer acto, en Durazno, las redes sociales se inundaron con la etiqueta #Agropalooza. La idea, surgida de los opositores, era ironizar con esa juntada y su símil al festival musical Lollapalooza. Unos días después, el Frente Amplio celebró su aniversario y, en este caso sus opositores, usaron en la misma línea la etiqueta #Focapalooza. Pese a las bromas ideológicas, la ciudadanía uruguaya tiene, a juzgar por las encuestas, la forma de una “U”: todos tienden al centro.