Cónsul de Ucrania en Uruguay calificó de "colaboracionista" a observador uruguayo

Este lunes se conoció que el gobierno ucraniano advirtió que representantes de ocho países, entre los que figuran Uruguay, “están participando de un crimen colectivo” por su observación en el referéndum que se lleva a cabo en regiones ocupadas del este y el sur de Ucrania respecto a su anexión con Rusia. El cónsul honorario de Ucrania en Uruguay, Diego Guadalupe, dijo a El País que el ciudadano uruguayo que participó de las votaciones “carece de toda representación oficial de Uruguay y merece la máxima condena en ese sentido”.

Según informó El Observador, el uruguayo que participó del referéndum ruso en Ucrania es Sebastián Hagobián, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. En las últimas horas, quien expresó en Twitter que “la observación electoral y de la guerra no implican validar resultados, pero si obtener información de primera mano”.



“Estoy en mi licencia personal en Moscú en actividad académica y para mantener diálogos políticos vinculados en contra de la invasión de Azerbaiyán contra Armenia”, añadió.

“Nadie puede ser observador neutral en ningún sistema de consulta al ciudadano que es violatorio de la soberanía e integridad territorial y se hace bajo amenaza”, aseguró. “Aquí no existen observadores, todas las personas que puedan estar en el territorio invadido con estos fines son colaboracionistas rusos en la agresión armada y violenta contra el pueblo ucraniano”, dijo Guadalupe a El País.



El cónsul también remarcó que no hubo ninguna clase de nombramiento o designación oficial del ciudadano como observador o participante en el referéndum. “Es la actividad individual de una persona que no hace mella alguna a las excelentes relaciones existentes entre Ucrania y Uruguay”, sostuvo Guadalupe.

“La relación de Uruguay con Ucrania es excelente, de países amigos. Uruguay respalda a Ucrania desde el día cero de la invasión rusa en todos los ámbitos internacionales”, remarcó y añadió que no hay ningún reconocimiento de Uruguay hacia el referéndum de anexión.



Además, el cónsul sostuvo que el Consulado de Ucrania en Uruguay está analizado la emisión de deliberando un comunicado de condena a la participación del ciudadano uruguayo como supuesto observador de un proceso absolutamente ilegítimo.



*Aclaración: en la versión original de esta nota, se mencionaba a Diego Guadalupe como cónsul honorario de Uruguay en Ucrania, cuando su título es de cónsul honorario de Ucrania en Uruguay. A los involucrados y a los lectores, las disculpas del caso.