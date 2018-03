"Un solo Uruguay": sin tregua

Los productores "autoconvocados" reunidos en "Un solo Uruguay" aseguran que movilizaron a "miles" de personas ayer en distintos puntos del país, para seguir llevando su mensaje de que el sector agropecuario atraviesa una situación delicada y que es imperioso bajar el gasto público. "La jornada presentó una multitudinaria respuesta y reunió a miles de personas en distintos puntos de salida, pasos de frontera y zonas francas del país", evaluó el movimiento en un comunicado. "Un solo Uruguay" había recibido el apoyo de la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Rural del Uruguay, la Asociación Nacional de Productores de Leche, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Federación Rural, la Sociedad de Productores Forestales y la Asociación Agropecuaria de Artigas, entre otras organizaciones. El movimiento destacó que "las movilizaciones tuvieron lugar de forma pacífica, sin cortes de ruta ni afectando la circulación ni funcionamiento". En Montevideo además, se realizó una caravana de autos alrededor del Palacio Legislativo y hubo una concentración en los accesos al puerto capitalino.

"El movimiento declara que seguirá trabajando para obtener respuestas y medidas concretas del gobierno en las que se tome en cuenta la posibilidad de una rebaja en los costos de la energía eléctrica, el combustible y la carga tributaria para empleados, comerciantes, empresarios y todos los trabajadores, la eliminación de gastos innecesarios del Estado y mejoras en las políticas sociales", señaló en el comunicado el movimiento. "Desde "Un Solo Uruguay" se continuará generando espacios de comunicación abiertos y honestos con los distintos sectores y actores políticos y con la gente para abrir el diálogo sobre la situación actual de las cadenas productivas", agrega el comunicado.

En Río Negro hubo manifestaciones a 10 kilómetros del puente internacional San Martín y el tránsito se vio enlentecido por la entrega de volantes a los conductores que circulaban en ambas direcciones. Hoy protestarán los manifestantes frente a la planta de UPM en Fray Bentos en horario a definir. Se quejan de que el Estado ha realizado todo tipo de concesiones a la empresa multinacional finlandesa que no se otorgan a la producción nacional. Los camioneros que adhirieron a la medida colgaron leyendas en sus vehículos tales como: "El sector no aguanta más", "¿Y si tiramos todos parejo?" y "Stop al atropello del Estado".

En Cerro Largo, la concentración se produjo en los accesos al Puente Internacional Mauá de Río Branco, donde la delegada Virginia Vaz dijo que "seguimos reclamando las respuestas del gobierno que no se han dado aún". "Todo lo que el Poder Ejecutivo ha contestado no conformó a nadie. Nosotros queremos que nos respondan sobre los puntos de la proclama (leída el 23 enero pasado en Durazno) y eso todavía no ha sucedido", sostuvo la productora. "El presidente Tabaré Váz-quez se comprometió a respondernos punto por punto y no lo ha hecho. Queremos que baje el costo del Estado, que baje las tarifas públicas, que se disminuya el precio del gasoil y que se demuestre transparencia en el gasto y la gestión", agregó.

En Salto, los manifestantes se reunieron en la cabecera del puente de la represa de Salto Grande, cantaron el himno y escucharon a los voceros que denunciaron la situación particularmente grave que atraviesa el mercado laboral de ese departamento. Steve Colinet, uno de los integrantes de "Un solo Uruguay" alertó sobre la "fuga" de mano de obra calificada que se está radicando en otros países. "Resulta que ahora tenemos problemas con el arroz, la soja, camiones parados, productores endeudados y maquinaria parada y resulta que las medidas que implementa el gobierno son para el 2020. Hoy ya marchamos y tenemos que seguir pagando impuestos y la gente no aguanta más", dijo.

Colinet planteó que no solo está en problemas el sector agropecuario, sino el comercio en general. "Si no producimos y vendemos la materia prima no entra dinero al departamento. No han llegado inversiones, lo único que aumentó en el departamento de Salto fueron las bocas de pasta base, que ya suman ciento treinta y dicho por el propio Jefe de Policía. Aumenta la delincuencia, el desempleo se dice que está en el 22% y a esas cosas solo las mejoramos con empresas rentables y dando mano de obra", enfatizó el productor salteño.

En Salto el tránsito internacional de ingreso a Uruguay se enlenteció y se generaron inconvenientes para el transporte de cargas pesadas.

En Flores el portavoz Pedro Arregui dijo que "la única forma de seguir intentando que el gobierno se sensibilice con los costos del Estado, es seguir reclamando, insisto que en forma pacífica y concentrándose". "Con esto, una vez más invito a todo el comercio, a toda la ciudadanía en general, a la gente que esté en desacuerdo con ciertas cosas de este gobierno, o descontento con los números o el encarecimiento de este país, las cosas que habría que intentar reducir un poco en costos a la ciudadanía, como son, por ejemplo el combustible y la energía eléctrica, cosas que son monopólicas y que no se pueden bajar de ninguna otra manera, que si la ciudadanía no pide una rebaja", dijo Arregui al portal "Agenda informativa". Los "autoconvocados" se reunieron con los partidos opositores pero aún no con el oficialismo. "Un solo Uruguay" no está pidiendo reuniones y espera que se las soliciten.

¿Menos apoyo?

El legislador socialista suplente Yerú Pardiñas dijo que la capacidad de convocatoria de los "autoconvocados" viene cayendo. "Hay pérdida de calor, de adeptos, se ha desinflado la participación de los autoconvocados, obviamente tienen derecho, pero hay falta de entusiasmo", señaló Pardiñas. Recordó que el gobierno, además de las medidas anunciadas, ha dispuesto el envío de ración a productores afectados por la sequía, "y eso al parecer no es tomado en cuenta". Recordó que el Banco de Seguros también compensa a los afectados.

Astori: el gobierno se mueve con "límites"

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que si bien "tener una política fiscal cada vez más eficiente es absolutamente compartible" se debe entender también que "sin el gasto público muchos objetivos no se podrían cumplir, como es el caso del gasto en educación, salud y vivienda".

"Sé que hay una sensación de insatisfacción. Debería reiterar que no es la única preocupación que tiene el gobierno. El deber es equilibrarlas, a algunos les parecerá suficiente y a otros no y quedarán con deseos de tener más recursos pero hacemos lo que podemos y lo debemos hacer con mucha responsabilidad, para Uruguay en su conjunto y no solo para quienes están haciendo estos reclamos. El tener un equilibrio fiscal es absolutamente fundamental", dijo Astori en rueda de prensa.

Recordó que "hay restricciones fiscales como las que el país tiene ahora, (un) resultado fiscal negativo y es necesario saber que se trabaja con límites y posibilidades que se deben equilibrar".

El desequilibro fiscal se ubica hoy en 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), algo que equivale a alrededor de US$ 2.000 millones. El gobierno pretende llevar el déficit fiscal al 2,5% en 2019.

Sancionan ley para la rebaja del gasoil

El Parlamento sancionó la ley que permite la devolución de una parte del IVA al gasoil destinado al desarrollo de la actividad agropecuaria, siempre que el titular no tribute el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). La iniciativa fue votada ayer por la mañana por el Senado y de tarde en Diputados como grave y urgente, y establece un límite máximo para este beneficio fijado en el 0,4% de los ingresos originados por la venta de ganado correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado, facultando al Ejecutivo a establecer montos fictos de ingresos para aquellos casos para los que no hay información. En el articulado se establece que el Ejecutivo tendrá facultades para prorrogar el plazo establecido en el artículo 1 de la ley 19.595, de 16 de febrero de 2018, por el término de un año y que también podrá incluir en esta medida a otros sectores productivos. El proyecto aprobado pasó al Poder Ejecutivo para su sanción, y así podrá comenzar a tener vigencia.