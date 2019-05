Uruguay suspende viaje previsto para hoy a Caracas: "No hay condiciones", dice Bergamino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estaba previsto que hoy jueves 2 de mayo una delegación uruguaya viajara a Caracas, Venezuela, pero el vicecanciller Ariel Bergamino dijo que se suspendió la misión porque no están dadas las condiciones de seguridad necesarias.



Bergamino dijo esta mañana al programa Doble Click de Del Sol FM que todas las versiones que llegan a Uruguay dan cuenta de una situación "confusa e incierta" en el país caribeño, una situacion que se sigue "con atención en la medida de lo posible, porque es obvio que Venezuela no es el único punto en la agenda de la Cancillería".



El jerarca dijo que "es muy fácil dialogar con el estómago lleno" y que "lo que está pasando en Venezuela no nos gusta y nos duele".



Bergamino aludió al comunicado que emitió Cancillería hace algunas horas reiterando el llamado al diálogo y al respeto de las libertades para encontrar una solución.

Además, señaló que "la crisis en Venezuela no se reduce solamente a la oposición Maduro - Guaidó, sino que es algo más profundo y en el medio hay millones de venezolanos que están viviendo en condiciones muy deterioradas".

Y señaló que "en cumplimiento de una resolución del Grupo de Contacto el mes pasado, cuatro o cinco vicecancilleres de países integrantes del grupo", que son Suecia, Portugal, España y estaba por confirmar Holanda, "íbamos a realizar una misión hoy. Teníamos programada una agenda de conversaciones al más alto nivel del gobierno venezolano y los máximos lideres del arco opositor".



Como consideran que no hay condiciones de seguridad, lo que harán, contó Bergamino, es reunirse en lunes en San José de Costa Rica: "Evaluaremos y veremos si sigue en suspenso esa misión o la realizaremos a posteriori", dijo.

“Hay una situación de mucha confusión y realmente…vayamos a cosas prácticas: algunos de los vicecancilleres que tenían que llegar hoy a Caracas no pudieron hacerlo porque hay aerolíneas que suspendieron sus vuelos”, señaló.



Además, agregó: “¿Quién se hace cargo de nuestra seguridad en Caracas? Porque nosotros tenemos que trasladarnos, ir de un lado para el otro, mantener reuniones”.