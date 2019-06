Uruguay se retiró de Asamblea de la OEA por discusión sobre representante de Guaidó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, anunció este jueves el retiro de su país de la 49 Asamblea General de la OEA en rechazo a la discusión sobre el nivel de participación de los representantes del jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó.

"A partir de esta situación que desnuda un progresivo y sistemático vaciamiento de la institucionalidad y la normativa de esta organización, Uruguay se retirará de esta Asamblea", manifestó Bergamino durante la primera sesión plenaria de la reunión, que se realiza en la ciudad colombiana de Medellín.



"Si esta asamblea convalida estas credenciales está, por la vía de los hechos, reconociendo un nuevo gobierno de Venezuela. Y en eso el Uruguay no puede tranzar. Ni debería permitirlo ninguna nación democrática de este continente", indicó Bergamino y agregó: "Porque diga lo que se diga, por más que se interpreten las normas con la excesiva laxitud que estamos contemplando en estos tiempos en esta organización, no puede arrogarse la potestad de reconocer un gobierno en nombre de sus estados miembro".

Bergamino dijo que "Uruguay considera, al igual que lo hizo cuando votó en contra de la resolución 1124 del Consejo Permanente el 9 de abril del presente año, que intentar imponer el reconocimiento como legítima representante de Venezuela a esa delegación es, ni más ni menos, que un avasallamiento de la legalidad de la OEA y por lo tanto no puede si no estar en contra de una acción de tal naturaleza".



Sobre irse de asamblea indicó: “Es una decisión que adoptamos con pesar, pero con serena convicción, sin aspavientos, sin pretender molestar ni condicionar a nadie. Sin pretender ser modelo de nada, vanguardia de nada, sin pretender que nadie nos siga. Pero leales sí a algo que consideramos fundamental para nosotros: que a los principios más que exhibirlos e invocarlos hay que practicarlos”.



"Uno no siempre hace lo que quiere, pero no tiene por qué hacer lo que no quiere", sostuvo y aclaró: "Nos retiramos de esta reunión, pero no nos retiramos de la OEA".



(Con información de EFE)