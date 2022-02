Uruguay recibió unos 200.000 turistas hasta el momento, dijo Viera; evalúan medidas para el sector

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, informó este jueves que unos 200.000 visitantes ingresaron a Uruguay en lo que va de esta temporada. Al mismo tiempo, indicó que analizan extender medidas de apoyo al sector turístico ante una temporada que calificó de "inicio de recuperación del sector". Consideró que "la temporada que viene va a ser la de salida" si no hay cambios en la situación sanitaria.

En diálogo con Nada que Perder (Radio M24), Viera dijo que el sector "todavía necesita de algunos apoyos tanto fiscales y otras medidas para apoyarlos en la salida". Por ello es que "se sigue analizando la situación, evaluándola y prontos para ver qué otras medidas se tendrán que extender".

Respecto a esta temporada de verano, destacó el papel del turismo interno: "Tuvimos una muy buena presencia de uruguayos que optaron por quedarse en el país". Puntualizó que "ayudaron a sostener un nivel básico de ocupación", en hotelería, así como permitirle al sector gastronómico "trabajar bien". Por otro lado, indicó que desde el sector inmobiliario anunciaron que ha sido "un año de muchos propietarios y pocos inquilinos".

De todas formas, hasta el momento, "han ingresado muchísimos" visitantes que cuantificó en "el entorno de 200.000". Entre ellos, 64% son argentinos, 18% brasileños, 4% paraguayos y una cifra similar de estadounidenses. Luego, siguen en la lista tanto europeos como de destinos americanos.



"Uruguay tiene fortalezas más allá de lo que puede ser una diferencia cambiaria y temas puntuales", remarcó ante las críticas de la diferencia cambiaria sobre todo con Argentina.



El secretario de Estado subrayó que la nueva de ola de contagios de covid-19 a partir de la variante ómicron "sin dudas ha afectado al sector nuevamente" y que "sigue habiendo inestabilidad".

Entre los subsectores que "no han logrado recuperarse nada" en esta temporada de verano nombró las pequeñas empresas de transporte turístico, vinculadas sobre todo a los cruceros. Ante la negativa de Brasil de no aceptar cruceros que provinieran del exterior se suspendió la llegada de gran parte de las embarcaciones previstas.



Mirando la situación actual para el sector, Viera recordó que febrero "siempre es un mes difícil" para el turismo, y que actualmente se está "muy abajo de cifras prepandemia, aunque mejor que el año pasado".



Por otro lado, insistió en avanzar en aplicar la "tasa cero" en hotelería y renta de autos para uruguayos para dar una "señal clara, importante para nuestro turismo interno".



"Creo que es bueno que le demos algún estímulo. El extranjero está exento de iva en hotelería y en rentadoras de autos. Una medida similar es bueno", remarcó.



Esto está "a estudio" del Ministerio de Economía (MEF). Si bien hay una "resignación fiscal", lo consideró "una inversión desde el gobierno con buen retorno para el sector" turístico.

"Que vuelvan todos, y también Bordaberry"

El ministro de Turismo también fue consultado sobre la situación del Partido Colorado, que integra, y de una posible vuelta de Pedro Bordaberry. "Necesita que todas sus figuras, y sobre todo quienes deseen hacer un aporte con su trabajo, ideas, candidaturas, estén dentro del partido", indicó, y luego remarcó: "Que vuelvan todos, y también Bordaberry".



Valoró que este paso "es una decisión siempre personal o en todo caso de su círculo de amigos más íntimos". Además, contó que mantuvo conversaciones por "temas turísticos", pero no hablaron de política. Puntualmente sobre el actual asesor externo de Montevideo City Torque, destacó que "fue un buen candidato, un hombre serio, gran senador, ministro y una persona de bien".



Respecto a si incluye al excandidato presidencial colorado y excanciller Ernesto Talvi en la lista, retrucó: "Cuando digo todos, digo todos. No creo que en ese caso, la forma en que se retiró esté dispuesto a volver. No levantaría un dedo, una mano, para impedir que alguien vuelva al Partido Colorado siendo un dirigente o colorado".



Ante la repregunta de si no llamaría a Talvi, indicó: "No, no creo que sea yo quien lo tenga que llamar", aludiendo a su respaldo al expresidente y actual secretario general de los colorados, Julio María Sanguinetti.