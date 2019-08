Uruguay recibió dos millones de turistas en 7 meses pese a "caída" en número de argentinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al término del Consejo de Ministros que se realizó este lunes, la ministra de Turismo Liliam Kechichian indicó que en los primeros siete meses de este año Uruguay recibió dos millones de turistas, lo que implicó US$ 1.200 millones de ingresos.

La ministra reconoció que hubo una "caída" que fue "pronunciada" en el número de argentinos que visitaron Uruguay durante el verano, que se sintió porque son el principal contingente de turistas que llegan al país, aseguró. Esto, indicó, no ocurrió con los brasileños o con los turistas de otras partes de la región.



"Los meses de junio y julio de 2019 son los dos primeros meses desde mayo del año pasado (…) en que crecimos un modesto 6%", expresó.



"Se enlenteció la caída (del número de argentinos en el período), pero esto no significa que vamos a llegar a las cifras de 2018 con una cifra interesante de visitantes que, ustedes saben, impacta tanto en el empleo y en el producto bruto interno del Uruguay", advirtió Kechichian.



La ministra indicó que la balanza comercial turística es superavitaria en US$ 493 millones y que se prevé que se llegue a los 3.5 millones de turistas al cierre de este año.